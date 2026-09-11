Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αναμένεται να δείξουν οι ιστολογικές εξετάσεις

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων εξηγεί γιατί έχουν μεγάλη σημασία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων αναφέρει ότι οι ιστολογικές εξετάσεις θα επιβεβαιώσουν ευρήματα από τη νεκροψία του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η απροσδιόριστη αιτία θανάτου απαιτεί ιστολογική ανάλυση για τον ακριβή προσδιορισμό των ευρημάτων.
  • Η διαδικασία πλασμαφαίρεσης πρέπει να γίνεται σε οργανωμένες ιατρικές μονάδες με κατάλληλη παρακολούθηση.
  • Εάν αποδειχθεί ότι ο Μαζωνάκης είχε ισχαιμία του μυοκαρδίου πριν την επέμβαση, αυτό θα υποδείξει ιατρικό λάθος.
  • Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα παρέχουν πληροφορίες για ουσίες που ενδεχομένως λήφθηκαν κοντά στο περιστατικό.

Στην ιατροδικαστική εξέταση της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη και στα ευρήματα που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για την αιτία θανάτου αναφέρθηκε ο ιατροδικαστής και πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας, Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Θάνατος Μαζωνάκη: Δίωξη για κακούργημα στους δύο γιατρούς

Όπως εξήγησε, η απροσδιόριστη αιτία θανάτου μετά τη μακροσκοπική εξέταση δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευρήματα, αλλά ότι αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και να προσδιοριστούν με τις εξετάσεις που ακολουθούν.

Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα επιβεβαιώσουν τα ευρήματα των ιατροδικαστών για να καταλήξουν με σιγουριά στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα επιβεβαιώσουν τα ευρήματα των ιατροδικαστών για να καταλήξουν με σιγουριά στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

«Είναι βέβαιο ότι οι ιατροδικαστές που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της νεκροψίας - νεκροτομής έχουν δει μακροσκοπικά κάποια ευρήματα», ανέφερε ο κ. Λέων, εξηγώντας ότι χρειάζεται ιστολογική εξέταση για την επιβεβαίωσή τους και τον ακριβή προσδιορισμό τους.

Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία

«Οι ιατροδικαστές θέλουν να επιβεβαιωθούν αυτά τα ευρήματα ιστολογικά και αφετέρου θέλουν με ιστολογική εξέταση να τα προσδιορίσουν επακριβώς. Δηλαδή για παράδειγμα, εάν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι έχουν διαπιστώσει μια ισχαιμία του μυοκαρδίου, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική η ιστολογική εξέταση, όχι απλά για να επιβεβαιώσει αυτή την ισχαιμία του μυοκαρδίου, αλλά χρονολογικά να μας την τοποθετήσει. Δηλαδή θα μπορούσε ένα τέτοιο γεγονός, είτε να έχει γίνει κατά τη διάρκεια της επέμβασης, είτε ο ασθενής να προσήλθε με κάτι τέτοιο», συνέχισε ο κ. Λέων υπογραμμίζοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις την ευθύνη την έχει ο γιατρός.

Ο κ. Γρηγόρης Λέων μιλώντας στο Star δεν απέκλεισε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη να οφείλεται σε ιατρικό λάθος

Ο κ. Γρηγόρης Λέων μιλώντας στο Star δεν απέκλεισε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη να οφείλεται σε ιατρικό λάθος

Ο Γρηγόρης Λέων αναφέρθηκε και στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, απαντώντας σε ερώτηση του Γιώργου Ευγενίδης για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί κατά τη διάρκειά της.

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Όπως τόνισε, μια τέτοια διαδικασία, όταν πραγματοποιείται σε οργανωμένη ιατρική μονάδα, γίνεται με τη συμμετοχή των απαραίτητων ειδικοτήτων και με συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς.

«Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο, βρίσκεται σε ένα ακατάλληλο χώρο με ανθρώπους μη εκπαιδευμένους και που προφανώς απ ό, τι φαίνεται μπορεί να μην έχουν κάνει ούτε τις στοιχειώδεις εξετάσεις για να βάλουν έναν άνθρωπο σε μια τέτοια επεμβατική διαδικασία», είπε ο κ. Λέων και συνέχισε:

Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο είχε ξεκινήσει

Προς το παρόν οι ιατροδικαστές ανέφεραν πως η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι απροσδιόριστη

Προς το παρόν οι ιατροδικαστές ανέφεραν πως η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι απροσδιόριστη

«Όλα αυτά πρέπει να αποδειχθούν και φυσικά να κριθούν. Δηλαδή έγινε καρδιογράφημα, έγιναν άλλες εξετάσεις, ήταν σε καλή κατάσταση; Δεν μπορώ να φανταστώ αυτό που άκουσα στο δημόσιο διάλογο ως κατάθεση ότι δεν ήταν καλά, αλλά παρά ταύτα τον έβαλαν στο μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε ορθή διάγνωση. Και μάλιστα αν αποδειχθεί, για παράδειγμα, ότι η ισχαιμία του μυοκαρδίου έχει προηγηθεί της έναρξης της επεμβάσεως, δηλαδή ο ασθενής πήγε με ισχαιμία του μυοκαρδίου, τότε σημαίνει ότι έγινε ένα τραγικό λάθος, το οποίο οδήγησε στον θάνατο τον τραγουδιστή».

Θάνατος Μαζωνάκη: Η σημασία των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων

Σε ερώτηση για τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις, ο Γρηγόρης Λέων εξήγησε ότι οι τοξικολογικές μπορούν να δώσουν πληροφορίες για ουσίες που ενδεχομένως είχαν ληφθεί κοντά στον χρόνο του περιστατικού.

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«Αν οι τοξικολογικές μας δίνουν απαντήσεις για το τι έχει ληφθεί κοντά στο περιστατικό, δηλαδή κατά τη διάρκεια αυτής της όποιας διαδικασίας έγινε, προφανώς και θα έχουν την αξία τους τώρα», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, το τι είχε λάβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος πριν από το περιστατικό «προφανώς και έχει να κάνει με το τι αξιολόγηση έκανε ο γιατρός ακόμα και για κάτι τέτοιο».

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Με βάση τα όσα ανέφερε ο ιατροδικαστής, οι εξετάσεις που ακολουθούν αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της διερεύνησης, καθώς μπορούν να δώσουν περισσότερα στοιχεία για τα ευρήματα και τον χρόνο κατά τον οποίο αυτά προέκυψαν.

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