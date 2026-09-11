Αποφύλακίζεται την Τρίτη ο Ηλίας Κασιδιάρης

Το ενδεχόμενο να κατέβει στις εκλογές ως υποψήφιος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα αποφυλακιστεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την έκτιση ποινής 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
  • Η συνήγορός του, Βάσω Πανταζή, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει συνέντευξη Τύπου μετά την αποφυλάκισή του για να παρουσιαστεί η θέση του.
  • Η αποφυλάκισή του δεν σημαίνει αυτόματα επιστροφή στην πολιτική, καθώς ο Άρειος Πάγος είχε αποκλείσει τη συμμετοχή του σε εκλογές.
  • Εξετάζεται το σενάριο να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αλλά οι νομικές προϋποθέσεις παραμένουν αβέβαιες.
  • Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα συνδέεται με την ποινική υπόθεση της Χρυσής Αυγής, στην οποία συμμετείχε ο Κασιδιάρης.

Στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποφυλακιστεί από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της συνηγόρου του, Βάσως Πανταζή.

Η αποφυλάκισή του έρχεται μετά την έκτιση της ποινής που του επιβλήθηκε για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Το επόμενο μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει μετά την έξοδό του από τη φυλακή, καθώς η πλευρά του έχει ήδη προαναγγείλει δημόσια παρέμβαση για την πολιτική του πορεία.

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Η ίδια η Βάσω Πανταζή αναφέρει ότι θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου μετά την αποφυλάκιση, προκειμένου να παρουσιαστεί η θέση του Κασιδιάρη και να σταματήσουν, όπως υποστηρίζει, οι φήμες γύρω από τις επόμενες κινήσεις του.

«Ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες», σημειώνει χαρακτηριστικά η συνήγορός του.

Στην ανακοίνωσή της, η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη αναφέρει:

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«Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00.

Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο ΟΛΗΣ της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό.

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Ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες.

Με εκτίμηση και σεβασμό

Βάσω Πανταζή»

Ηλίας Κασιδιάρης: Η ποινή των 13 ετών και 6 μηνών

Ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδικάστηκε για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Η τελική ποινή που του επιβλήθηκε ήταν 13 έτη και 6 μήνες κάθειρξη. Η ίδια ποινή είχε επιβληθεί και σε άλλα μέλη του λεγόμενου «διευθυντηρίου» της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Μιχαλολιάκος και ο Γιώργος Γερμενής.

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Στις 7 Οκτωβρίου 2020, το δικαστήριο είχε κρίνει ένοχα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων και τον Κασιδιάρη. 

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Κεντρικό σημείο στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής αποτέλεσε η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι.

Ο 34χρονος μουσικός δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή για τη δολοφονία και την ένταξή του στην εγκληματική οργάνωση. Η υπόθεση αποτέλεσε ένα από τα κομβικά περιστατικά που συνδέθηκαν με την ποινική έρευνα και τη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Γιατί η επιστροφή στην πολιτική έχει νομικά εμπόδια

Η αποφυλάκιση δε σημαίνει αυτομάτως ότι ο Κασιδιάρης μπορεί να επιστρέψει στην πολιτική με οποιονδήποτε τρόπο.

Το ζήτημα είχε ήδη κριθεί σε σημαντικό βαθμό στις εκλογές του 2023, όταν ο Άρειος Πάγος δεν επέτρεψε τη συμμετοχή του «Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ» στις βουλευτικές εκλογές.

Στην απόφαση 8/2023, το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης παρέμενε ο πραγματικός ηγέτης του συγκεκριμένου κόμματος και ότι δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στις εκλογές.

Η απόφαση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς το δικαστήριο εξέτασε όχι μόνο ποιος εμφανιζόταν τυπικά ως αρχηγός, αλλά και ποιος ασκούσε στην πραγματικότητα την ηγεσία του πολιτικού σχηματισμού.

Αυτό είναι κρίσιμο και για οποιοδήποτε νέο πολιτικό εγχείρημα συνδεθεί στο μέλλον με τον Κασιδιάρη.

Το σενάριο του ανεξάρτητου υποψηφίου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δικαστικής συντάκτριας του MEGA, Ιωάννας Μάνδρου, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η πιθανότητα να επιχειρήσει να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, με την Α' Αθήνας να έχει αναφερθεί ως πιθανή εκλογική περιφέρεια. 

Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα ή να εμφανίζεται ως υποκρυπτόμενος αρχηγός κομματικού σχηματισμού, με βάση το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου.

Ωστόσο, το εάν ένας συγκεκριμένος τρόπος υποψηφιότητας θα είναι τελικά νομικά επιτρεπτός δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο από τώρα. Θα εξαρτηθεί από το ισχύον εκλογικό πλαίσιο, τα πραγματικά δεδομένα της υποψηφιότητας και τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών.

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