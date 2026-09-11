Δύσκολο βράδυ για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Πότε κοιμούνται σερί;»

Η απελπισμένη ερώτηση για τον μικρό Ιάσονα

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε την εμπειρία της με διακεκομμένο ύπνο ως μητέρα του Ιάσονα-Παναγιώτη.
  • Ρώτησε τους followers της πότε αρχίζουν τα παιδιά να κοιμούνται όλη τη νύχτα.
  • Η καθημερινότητά της έχει αλλάξει σημαντικά από την γέννηση του γιου της.
  • Οι απαντήσεις που έλαβε από τους followers της δεν ήταν ενθαρρυντικές, με κάποιους να λένε ότι η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει μέχρι την ηλικία των τεσσάρων.
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράζεται και τις λιγότερο glam στιγμές της μητρότητας.

Άλλη μία νύχτα με… διακεκομμένο ύπνο φαίνεται πως πέρασε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και, λίγο πριν ξεκινήσει τη μέρα της για την πρωινή της εκπομπή, αποφάσισε να μοιραστεί το παράπονό της με τους followers της.

Η ραδιοφωνική παραγωγός ανέβηκε στο ασανσέρ του σπιτιού της και, μέσα από ένα story, έδωσε μια ακόμη γεύση από την καθημερινότητά της ως μαμά του μικρού Ιάσονα-Παναγιώτη.

Με χιούμορ, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έγραψε: «Πότε είπαμε ότι αρχίζουν να κοιμούνται σερί όλο το βράδυ και να ξυπνάνε μια φυσιολογική ώρα το πρωί κι όχι μέσα στη μαύρη νύχτα; Ρωτάω για μια φίλη».

Δύσκολο βράδυ για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Πότε κοιμούνται σερί;»

 

Φυσικά, η «φίλη» δεν ήταν άλλη από την ίδια! Η καθημερινότητά της έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που ήρθε στη ζωή ο γιος της, καρπός του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, πάντως, δεν διστάζει να μοιράζεται και τις λιγότερο… glamorous στιγμές της μητρότητας. Ανάμεσα στις τρυφερές οικογενειακές φωτογραφίες και τις όμορφες στιγμές με τον μικρό της, αφήνει συχνά τους διαδικτυακούς της φίλους να δουν και την πιο αληθινή πλευρά της καθημερινότητάς της.

Το συγκεκριμένο story, μάλιστα, στάθηκε αφορμή για να ανοίξει μια μεγαλύτερη συζήτηση με τους followers της. Οι απαντήσεις που έλαβε, ωστόσο, μάλλον δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, αρκετοί της έγραψαν πως αυτή η φάση μπορεί να συνεχιστεί για αρκετό καιρό ακόμη, με κάποιους να της λένε πως μπορεί να κρατήσει μέχρι και την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Δύσκολο βράδυ για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Πότε κοιμούνται σερί;»

Μια απάντηση που σίγουρα δεν ήταν αυτή που ήθελε να ακούσει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη!

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ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
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