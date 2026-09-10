Το τελευταίο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη με τίτλο «Επιπτώσεις», σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουϊνέλη, κυκλοφόρησε πριν από τρεις μήνες.

Ο δημιουργός του κομματιού μίλησε στο star.gr και αποκάλυψε ότι ο αείμνηστος καλλιτέχνης είχε διαλέξει το συγκεκριμένο τραγούδι ανάμεσα σε αρκετά άλλα, γιατί «έτσι ένιωθε».

«Το τελευταίο του τραγούδι ήταν οι "Επιπτώσεις" και το παράδοξο είναι ότι ενώ του είχα παρουσιάσει μία σειρά τραγουδιών, γιατί πάντα έτσι κάναμε, διάλεξε να πει το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου είπε κιόλας ότι "έτσι ένιωθε", δηλαδή τον τελευταίο καιρό», αποκάλυψε στο star.gr o Μιχάλης Κουϊνέλης.

«Κάναμε αρκετές συζητήσεις πάντα, δηλαδή πριν μπω στη διαδικασία να γράψω για τον Γιώργο, γιατί δε γράφω "εργοστασιακά" τραγούδια. Ο Γιώργος ήταν από τους καλλιτέχνες, που πρώτα συζητάγαμε, πρώτα τα λέγαμε και μετά πήγαινα και του παρουσίαζα κάποια τραγούδια και ενώ του παρουσίασα τα τραγούδια, ήθελε να πει αυτό το "σκοτεινό ζεϊμπέκικο" τέλος πάντων. Μου είχε πει κιόλας ότι αυτό μου λέει είναι "το ζεϊμπέκικο της νέας γενιάς". Έτσι μου είχε πει συγκεκριμένα», συμπλήρωσε ο δημιουργός του κομματιού.

«Του πήγαινα πάντα 3 με 4 τραγούδια και τα "βαφτίζαμε" ανάλογα με τις εποχές. Αυτό δεν ήταν της εποχής να βγει, αλλά μου είπε ότι επειδή ένιωθε έτσι, έτσι έπρεπε να το κάνουμε», είπε στο star.gr, εξηγώντας ότι παρόλο που κυκλοφόρησε καλοκαίρι το κομμάτι, ο τραγουδιστής ψυχολογικά περνούσε τον δικό του «χειμώνα».

«Επιπτώσεις»: Oι στίχοι του τελευταίου τραγουδιού του Γιώργου Μαζωνάκη

«Αφού δεν καταλαβαίνεις

Πώς είναι να αργοπεθαίνεις

Έλα να το διαπιστώσεις

Και να δεις τις επιπτώσεις

Ματώνουν οι σκέψεις

Δεν βρίσκεις τις λέξεις

Θέλεις να ξεμπλέξεις

Είναι όλα φρικτά

Φωνές που φωνάζουν

Φωνές που δικάζουν

Ματιές που κοιτάζουν

Βασανιστικά

Αφού δεν καταλαβαίνεις

Πώς είναι να αργοπεθαίνεις

Έλα να το διαπιστώσεις

Και να δεις τις επιπτώσεις

Ζητάω την καρδούλα μου πίσω

Θέλω για πάντα να σβήσω

Τις τρυφερές μας ενώσεις

Και αυτές τις επιπτώσεις

Δεν θες εξηγήσεις

Δεν θες αναμνήσεις

Θέλεις να αφορήσεις

Αγανάκτησα

Αφού δεν καταλαβαίνεις

Πώς είναι να αργοπεθαίνεις

Έλα να το διαπιστώσεις

Και να δεις τις επιπτώσεις

Ζητάω την καρδούλα μου πίσω

Θέλω για πάντα να σβήσω

Τις τρυφερές μας ενώσεις

Κι αυτές τις επιπτώσεις

Θέλεις να ξεπλέξεις

Είναι όλα φρικτά

Βασανίστηκα

Αγανάκτησα

Πώς είναι να αργοπεθαίνεις

Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις

Ζητάω την καρδούλα μου πίσω

Θέλω για πάντα να σβήσω

Τις τρυφερές μας ενώσεις

Κι αυτές τις επιπτώσεις»

«Αγαπώ σημαίνει»: Η συνεργασία τους, το 2018, που έγινε μεγάλη επιτυχία

Oι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί κι άλλες φορές. Μία από αυτές, ήταν για το τραγούδι «Αγαπώ σημαίνει», που τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2018, σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουϊνέλη.

«Αφού αναλύσαμε τι ακριβώς σημαίνει η αγάπη, Άγαν + πάω, του παρουσίασα αυτό το τραγούδι και προφανώς γι΄ αυτό έγινε κι αυτό που έγινε μάλλον», είπε στο star.gr o Μιχάλης Κουϊνέλης.