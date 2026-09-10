«Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»

Το τελευταίο τραγούδι του - «Ήθελε να πει αυτό το "σκοτεινό'' ζεϊμπέκικο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.26 , 15:15 Toyota Yaris Cross.: Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου μοντέλου
10.09.26 , 15:15 Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- «Ψυχή μου»
10.09.26 , 15:14 First Dates: Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!
10.09.26 , 14:36 Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη
10.09.26 , 14:35 Πένθος για την Κατερίνα Δαλάκα - Η συγκινητική ανάρτηση
10.09.26 , 14:29 Γιώργος Μαζωνάκης: Το ζεϊμπέκικο της μητέρας του στη σκηνή
10.09.26 , 14:27 «Πέτα ψηλά, αγόρι μου»: Λύγισε η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια στην κηδεία
10.09.26 , 14:20 «Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»
10.09.26 , 14:06 Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη - Λουλούδια στην πόρτα
10.09.26 , 14:00 Οι τάσεις μανικιούρ της νέας σεζόν που πρέπει να μπουν στη wish list σου
10.09.26 , 13:49 Ειρήνη Αγαπηδάκη: Δωρεάν δερματοσκοπήσεις για τον καρκίνο του δέρματος
10.09.26 , 13:46 Μαζωνάκης: Αναβλήθηκε η νεκροψία - Η οικογένειά του ορίζει τεχνικό σύμβουλο
10.09.26 , 13:28 Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε συντετριμμένοι» -Τα πρώτα λόγια της γιατρού
10.09.26 , 13:24 7 χρόνια δίχως τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Τα συγκινητικά λόγια της κόρης του
10.09.26 , 13:22 «Avengers: Doomsday»: 50 εκ. δολ. σε προπωλήσεις 3 μήνες πριν την πρεμιέρα
«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»: Λύγισε η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια στην κηδεία
Πτώση Phantom: Σπαραγμός στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια
Μαζωνάκης: Αναβλήθηκε η νεκροψία - Η οικογένειά του ορίζει τεχνικό σύμβουλο
Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη - Λουλούδια στην πόρτα
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε συντετριμμένοι» -Τα πρώτα λόγια της γιατρού
«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr
Μαζωνάκης: Η επιθυμία του για ένα παιδί - Τι είχε πει το 2003 στο Star
Οι τάσεις μανικιούρ της νέας σεζόν που πρέπει να μπουν στη wish list σου
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο λόγος που μετέβη στην κλινική στο Κολωνάκι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 10.09.26, 13:13

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Το τελευταίο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη με τίτλο «Επιπτώσεις», σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουϊνέλη, κυκλοφόρησε πριν από τρεις μήνες. 

Ο δημιουργός του κομματιού μίλησε στο star.gr και αποκάλυψε ότι ο αείμνηστος καλλιτέχνης είχε διαλέξει το συγκεκριμένο τραγούδι ανάμεσα σε αρκετά άλλα, γιατί «έτσι ένιωθε».

«Το τελευταίο του τραγούδι ήταν οι "Επιπτώσεις" και το παράδοξο είναι ότι ενώ του είχα παρουσιάσει μία σειρά τραγουδιών, γιατί πάντα έτσι κάναμε, διάλεξε να πει το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου είπε κιόλας ότι "έτσι ένιωθε", δηλαδή τον τελευταίο καιρό», αποκάλυψε στο star.gr o Μιχάλης Κουϊνέλης. 

«Κάναμε αρκετές συζητήσεις πάντα, δηλαδή πριν μπω στη διαδικασία να γράψω για τον Γιώργο, γιατί δε γράφω "εργοστασιακά" τραγούδια. Ο Γιώργος ήταν από τους καλλιτέχνες, που πρώτα συζητάγαμε, πρώτα τα λέγαμε και μετά πήγαινα και του παρουσίαζα κάποια τραγούδια και ενώ του παρουσίασα τα τραγούδια, ήθελε να πει αυτό το "σκοτεινό ζεϊμπέκικο" τέλος πάντων. Μου είχε πει κιόλας ότι αυτό μου λέει είναι "το ζεϊμπέκικο της νέας γενιάς". Έτσι μου είχε πει συγκεκριμένα», συμπλήρωσε ο δημιουργός του κομματιού.

«Του πήγαινα πάντα 3 με 4 τραγούδια και τα "βαφτίζαμε" ανάλογα με τις εποχές. Αυτό δεν ήταν της εποχής να βγει, αλλά μου είπε ότι επειδή ένιωθε έτσι, έτσι έπρεπε να το κάνουμε», είπε στο star.gr, εξηγώντας ότι παρόλο που κυκλοφόρησε καλοκαίρι το κομμάτι, ο τραγουδιστής ψυχολογικά περνούσε τον δικό του «χειμώνα». 

«Επιπτώσεις»: Oι στίχοι του τελευταίου τραγουδιού του Γιώργου Μαζωνάκη

«Αφού δεν καταλαβαίνεις
Πώς είναι να αργοπεθαίνεις
Έλα να το διαπιστώσεις
Και να δεις τις επιπτώσεις

Ματώνουν οι σκέψεις
Δεν βρίσκεις τις λέξεις
Θέλεις να ξεμπλέξεις
Είναι όλα φρικτά

Φωνές που φωνάζουν
Φωνές που δικάζουν
Ματιές που κοιτάζουν
Βασανιστικά

Αφού δεν καταλαβαίνεις
Πώς είναι να αργοπεθαίνεις
Έλα να το διαπιστώσεις
Και να δεις τις επιπτώσεις

Ζητάω την καρδούλα μου πίσω
Θέλω για πάντα να σβήσω
Τις τρυφερές μας ενώσεις
Και αυτές τις επιπτώσεις

Δεν θες εξηγήσεις
Δεν θες αναμνήσεις
Θέλεις να αφορήσεις
Αγανάκτησα

Αφού δεν καταλαβαίνεις
Πώς είναι να αργοπεθαίνεις
Έλα να το διαπιστώσεις
Και να δεις τις επιπτώσεις

Ζητάω την καρδούλα μου πίσω
Θέλω για πάντα να σβήσω
Τις τρυφερές μας ενώσεις
Κι αυτές τις επιπτώσεις

Θέλεις να ξεπλέξεις
Είναι όλα φρικτά
Βασανίστηκα
Αγανάκτησα

Πώς είναι να αργοπεθαίνεις
Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις

Ζητάω την καρδούλα μου πίσω
Θέλω για πάντα να σβήσω
Τις τρυφερές μας ενώσεις
Κι αυτές τις επιπτώσεις»

«Αγαπώ σημαίνει»: Η συνεργασία τους, το 2018, που έγινε μεγάλη επιτυχία

Oι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί κι άλλες φορές. Μία από αυτές, ήταν για το τραγούδι «Αγαπώ σημαίνει», που τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2018, σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουϊνέλη.

 «Αφού αναλύσαμε τι ακριβώς σημαίνει η αγάπη, Άγαν + πάω, του παρουσίασα αυτό το τραγούδι και προφανώς γι΄ αυτό έγινε κι αυτό που έγινε μάλλον», είπε στο star.gr o Μιχάλης Κουϊνέλης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ
 |
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
 |
ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Ψυχή μου»- Συντετριμμένη η κουμπάρα του Γ. Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- «Ψυχή μου»
Κατερίνα Δαλάκα
Celebrities & Gossip Νεα
Πένθος για την Κατερίνα Δαλάκα - Η συγκινητική ανάρτηση
O Γιώργος Μαζωνάκης με τη μητέρα του, Κλειώ
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ζεϊμπέκικο της μητέρας του στη σκηνή
Μαρία-Κλάρα Μαχαιρίτσα
Celebrities & Gossip Νεα
7 χρόνια δίχως τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Τα συγκινητικά λόγια της κόρης του
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: «Θέλω να κάνω τη ζωή μου ταινία» – Το όνειρο που είχε μοιραστεί
Σάρον Στόουν: «Απέχω Από Το Σεξ Εδώ Και Αρκετό Καιρό»
Celebrities & Gossip Νεα
Σάρον Στόουν: «Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό»
Η Dat Lilly Ανακοίνωσε Ότι Είναι Έγκυος
Celebrities & Gossip Νεα
Η Dat Lilly ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος: «Μπαίνω στον τέταρτο μήνα»
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο καλλιτέχνης που επανέφε την τόλμη στις πίστες
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top