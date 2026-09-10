Η Dat Lilly ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος: «Μπαίνω στον τέταρτο μήνα»

Το φύλο του μωρού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Dat Lilly ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στο τέταρτο μήνα μέσω βίντεο στο YouTube.
  • Περιμένει το πρώτο της παιδί, ένα αγοράκι, με τον αρραβωνιαστικό της Στέλιο Παπαφλωράτο.
  • Η ανακοίνωση έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Να σας πω κάτι;».
  • Η YouTuber μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram που δείχνουν την φουσκωμένη κοιλιά της.
  • Προτού ανακοινώσει την εγκυμοσύνη, είχε αποκαλύψει την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον σύντροφό της.

Η Dat Lilly, κατά κόσμον Αγγελική Κόκλα, αποκάλυψε πως είναι έγκυος και σύντομα θα γίνει μανούλα στο πρώτο της παιδί. 

Η γνωστή YouTuber ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο προσωπικό της κανάλι. Όπως είπε, διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της μωρό με τον αρραβωνιαστικό της, τον μπασκετμπολίστα Στέλιο Παπαφλωράτο. Η ίδια θέλησε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, γράφοντας στον τίτλο του βίντεο: «Να σας πω κάτι;».

Μέσα από το ίδιο βίντεο, η Dat Lilly αποκάλυψε και το φύλο του μωρού, αναφέροντας πως περιμένει ένα αγοράκι. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική και συγκινητική περίοδο για την ίδια, καθώς το ζευγάρι περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.

«Ένα μικρό αγοράκι θα προστεθεί στην οικογένεια. Δεν ξέρω, το λέω και μου είναι τόσο πολύ περίεργο γιατί το κρατάω τόσο πολύ καιρό μέσα μου. Είμαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω τώρα. Μπαίνω στον τέταρτο μήνα. Είναι κάτι πάρα πολύ έντονο για εμένα, γιατί το προσπαθούσαμε» είπε.

Μετά την ανακοίνωση στο YouTube, η Dat Lilly έκανε και μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου δημοσίευσε φωτογραφίες μαζί με τον σύντροφό της, στις οποίες φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της.

 

Η Dat Lilly ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος: «Μπαίνω στον τέταρτο μήνα»

Η Dat Lilly ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος: «Μπαίνω στον τέταρτο μήνα»

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η YouTuber είχε μοιραστεί ακόμη μία ευχάριστη στιγμή με τους followers της. Σε ανάρτηση που έκανε την 1η Αυγούστου, αποκάλυψε ότι ο αγαπημένος της, της είχε κάνει πρόταση γάμου. Στις φωτογραφίες το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, ενώ η Dat Lilly έδειχνε το μονόπετρό της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εσύ, σε κάθε ζωή».

 

 

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