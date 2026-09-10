Οικονομόπουλος: Ακύρωσε Τη Συναυλία Μετά Τον Θάνατο Μαζωνάκη

Οικονομόπουλος: Ανέβαλε τη συναυλία του μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη

«Καλό ταξίδι Γιώργο μου» γράφει στη φωτογραφία τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.26 , 13:28 Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε συντετριμμένοι» - Τα πρώτα λόγια της γιατρού
10.09.26 , 13:24 7 χρόνια δίχως τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα:Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του
10.09.26 , 13:22 «Avengers: Doomsday»: 50 εκ. δολ. σε προπωλήσεις 3 μήνες πριν την πρεμιέρα
10.09.26 , 13:19 Μαζωνάκης: «Θέλω να κάνω τη ζωή μου ταινία» – Το όνειρο που είχε μοιραστεί
10.09.26 , 13:04 Σάρον Στόουν: «Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό»
10.09.26 , 13:00 «Μωρά στη Φωτιά»: Γιορτάζουν 40 χρόνια δισκογραφίας, στην Τεχνόπολη
10.09.26 , 12:56 Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» Ολυμπιακού και Ιωνικού στον τραγουδιστή
10.09.26 , 12:54 AI: Εργαζόμενοι της Anthropic φοβούνται αφανισμό της ανθρωπότητας
10.09.26 , 12:48 Η Dat Lilly ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος: «Μπαίνω στον τέταρτο μήνα»
10.09.26 , 12:44 Γιώργος Μαζωνάκης: Ο καλλιτέχνης που επανέφε την τόλμη στις πίστες
10.09.26 , 12:35 Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
10.09.26 , 12:35 Μαζωνάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συλλήψεων - Η περιγραφή της γιατρού
10.09.26 , 12:34 «Έτσι ένιωθε o Γιώργος Μαζωνάκης» - Η άγνωστη ιστορία για τις «Επιπτώσεις»
10.09.26 , 12:15 Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
10.09.26 , 12:12 Σχολεία: Τι ισχύει με τη γονική άδεια - Ποιοι τη δικαιούνται
Πτώση Phantom: Σπαραγμός στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr
Μαζωνάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συλλήψεων - Η περιγραφή της γιατρού
«Ο Μαζωνάκης μού είπε ότι δεν αισθανόταν καλά» - Αυτοψία στο ιατρείο
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήταν σε υπερδιέργερση, ήξερα γιατί»
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο λόγος που μετέβη στην κλινική στο Κολωνάκι
Γαρμπή - Σχοινάς: «Ήττα» στο Εφετείο - Καλούνται να πληρώσουν 100.000 ευρώ
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
«Έτσι ένιωθε o Γιώργος Μαζωνάκης» - Η άγνωστη ιστορία για τις «Επιπτώσεις»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομόπουλος: Ακύρωσε Τη Συναυλία Μετά Τον Θάνατο Μαζωνάκη
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανέβαλε τη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά την 9η Σεπτεμβρίου από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 54 ετών.
  • Η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για 10 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε για 25 Σεπτεμβρίου.
  • Ο Οικονομόπουλος εξέφρασε τη θλίψη του μέσω Instagram, δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία.
  • Τα εισιτήρια της συναυλίας παραμένουν έγκυρα.

Μετά τη μεγάλη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νίκος Οικονομόπουλος αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε γνωστή την απόφασή του μέσα από Instagram Story, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά του θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του φίλου και συναδέλφου του. Μάλιστα, στην ανάρτησή του δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, αποχαιρετώντας με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ύστερα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Ήταν μόλις 54 ετών.

μαζωνακης

Η συναυλία, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

«Με βαριά καρδιά σας ενημερώνω πως η αυριανή μου συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναβάλλεται, για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, γνωρίζοντας πόσο περιμένατε αυτή τη βραδιά. Τα εισιτήριά σας παραμένουν έγκυρα», έγραψε ο Νίκος Οικονομόπουλος.
μαζωνακης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρία-Κλάρα Μαχαιρίτσα
Celebrities & Gossip Νεα
7 χρόνια δίχως τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Τα συγκινητικά λόγια της κόρης του
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: «Θέλω να κάνω τη ζωή μου ταινία» – Το όνειρο που είχε μοιραστεί
Σάρον Στόουν: «Απέχω Από Το Σεξ Εδώ Και Αρκετό Καιρό»
Celebrities & Gossip Νεα
Σάρον Στόουν: «Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό»
Η Dat Lilly Ανακοίνωσε Ότι Είναι Έγκυος
Celebrities & Gossip Νεα
Η Dat Lilly ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος: «Μπαίνω στον τέταρτο μήνα»
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο καλλιτέχνης που επανέφε την τόλμη στις πίστες
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
«Έτσι ένιωθε o Γιώργος Μαζωνάκης» - Η άγνωστη ιστορία για τις «Επιπτώσεις»
Celebrities & Gossip Νεα
«Έτσι ένιωθε o Γιώργος Μαζωνάκης» - Η άγνωστη ιστορία για τις «Επιπτώσεις»
Έλληνες Καλλιτέχνες Που «Έφυγαν» Τη Φετινή Χρονιά
Celebrities & Gossip Νεα
2026, μία χρονιά που πήρε μαζί της σπουδαίους καλλιτέχνες
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς «γεννήθηκε» η ιδέα για το θρυλικό «Gucci φόρεμα»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top