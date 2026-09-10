Οικονομόπουλος: Ακύρωσε Τη Συναυλία Μετά Τον Θάνατο Μαζωνάκη

Μετά τη μεγάλη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νίκος Οικονομόπουλος αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε γνωστή την απόφασή του μέσα από Instagram Story, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά του θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του φίλου και συναδέλφου του. Μάλιστα, στην ανάρτησή του δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, αποχαιρετώντας με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ύστερα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Ήταν μόλις 54 ετών.

Η συναυλία, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

«Με βαριά καρδιά σας ενημερώνω πως η αυριανή μου συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναβάλλεται, για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, γνωρίζοντας πόσο περιμένατε αυτή τη βραδιά. Τα εισιτήριά σας παραμένουν έγκυρα», έγραψε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

