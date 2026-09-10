Πανελλήνια συγκίνηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μόλις στα 54 του χρόνια / Βίντεο: ΕΡΤ

Η φετινή χρονιά «πήρε» μαζί της σπουδαίους καλλιτέχνες, οι οποίοι αγαπήθηκαν απίστευτα από το κοινό. Άλλοι ξεχώρισαν για το υποκριτικό τους ταλέντο, ενώ άλλοι αγαπήθηκαν για τη μοναδική τους φωνή, με τα τραγούδια τους να μας συνοδεύουν σε σημαντικές στιγμές της ζωής μας.

Το σίγουρο είναι ότι ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι πιο φτωχός και η παρουσία τους θα λείψει από όλους.

2026: Ποιοι διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες «έφυγαν» από τη ζωή

Η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πλέον στη ζωή, σόκαρε το Πανελλήνιο, ενώ η ξαφνική απώλειά του, σε ηλικία 54 χρόνων βύθισε στο πένθος τους οικείους του, τους συνεργάτες, τους φίλους και τους θαυμαστές του.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό πεντάγραμμο, το τελευταίο διάστημα πέρασε πολλές δοκιμασίες. Η ρήξη με την οικογένειά του, η νοσηλεία στο Δρομοκαϊτειο και ο θάνατος της σκυλίτσας του, Αρίθα, ήταν κάποια από τα γεγονότα που τον στιγμάτισαν.

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, είχε δημιουργήσει μία ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του, ενώ τα τραγούδια του αγαπήθηκαν και σηματοδότησαν μία ολόκληρη εποχή...

Στις 28 Μαρτίου πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Μαρινέλλα, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις του σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024. Η σπουδαία κυρία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στο καταφύγιό της, όπως έλεγε η ίδια.

Η Μαρινέλλα μεσουράνησε στις πίστες και τις μπουάτ για πάνω από 60 χρόνια και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες φωνές που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό πεντάγραμμο. Η κηδεία της έγινε την Τρίτη 31 Μαρτίου στη Μητρόπολη Αθηνών, με πλήθος κόσμους να αποχαιρετά τη σπουδαία ερμηνεύτρια, ενώ η ταφή της έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

H Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα γεννήθηκε στις 20 Μαΐου 1938 στη Θεσσαλονίκη και από νεαρή ηλικία είχε δείξει την αγάπη της για το τραγούδι. Χαρακτηριστική ήταν η συνάντησή της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα, την είχε επισκεφθεί στο καμαρίνι της, λέγοντάς της τη χαρακτηριστική ατάκα: «Καλησπέρα, είμαι συνάδελφός σας». Με εκείνη να απαντά χαμογελώντας: «Έλα, πέρασε μέσα εσύ».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media, ένα βίντεο στο οποίο τον είδαμε να τραγουδάει τα «Έχω μια χειροβομβίδα» και το «Μια χαμένη Κυριακή» της Μαρινέλλας.

Ο Δημήτρης Κόκοτας «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, έπειτα από τη μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για το J2US, στο οποίο συμμετείχε.

Ο 57χρονος καλλιτέχνης για περίπου 2,5 χρόνια παρέμεινε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», δίνοντας μια πολύ σκληρή μάχη, από την οποία τελικά δεν κατάφερε να βγει νικητής. Η κηδεία του έγινε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, σε κλίμα βαθιάς θλίψης, με τη σύζυγο, τη μοναχοκόρη και την αδελφή του τραγουδιστή να είναι συντετριμμένες με την απώλειά του.

Ο πολυτάλαντος Γιώργος Μαρίνος, υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους showmen της ελληνικής νυχτερινής διασκέδασης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπήρξαν η ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, το χιούμορ και η προσωπικότητά του, τα οποία τον έκαναν ξεχωριστό κεφάλαιο στη νυχτερινή Αθήνα.

Ο Γιώργος Μαρίνος / Φωτογραφία: NDP

Η «Μέδουσα» αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην καριέρα του, ενώ υπήρξε από τους πρώτους καλλιτέχνες που συνδύασαν στο ίδιο πρόγραμμα τραγούδι, πρόζα, χορό και σάτιρα.

Ο Γιώργος Μαρίνος πέθανε στις 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών και η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου, στο κοιμητήριο της Βούλας.

Στις 5 Ιανουαρίου, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Χρήστος Πολίτης, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με τον θρυλικό «Γιάγκο Δράκο» στην τηλεοπτική σειρά «Λάμψη». Ο αγαπημένος ηθοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και την επιβλητική του παρουσία, τα τελευταία περίπου 20 χρόνια είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να ζει πιο μοναχικά.

Ήταν απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου και είχε σημαντική πορεία στο κλασικό ρεπερτόριο, πρωταγωνιστώντας σε παραστάσεις στην Επίδαυρο και σε μεγάλα θέατρα της χώρας.

Όπως είχε αναφέρει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη: «Του άρεσε η αναγνώριση από το κόσμο. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήθελε να αποτραβηχτεί… Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα εκεί, ταλαιπωρήθηκε λίγο. Έφυγε τη Δευτέρα. Είχαμε επικοινωνία. Πάντα ήμασταν δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, δηλαδή. Τα οποία τα είχε ως παιδιά του».

Στις 15 Ιουλίου του 2026 «έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών, η δημοφιλής ηθοποιός Μάρω Κοντού. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στο κοινό, το οποίο μεγάλωσε με τις ταινίες της. Η ηθοποιός είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν» περίπου δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό της.

Η Μάρω Κοντού είχε γεννηθεί το 1934 και ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή το 1954, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας της πρωταγωνίστησε σε περίπου 90 θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η δημοφιλής ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2026, σε ηλικία 92 χρόνων. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, για να τιμήσουν τη μνήμη μιας γυναίκας που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Σε μια από τις τελευταίες της συνεντεύξεις στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, η σπουδαία ηθοποιός είχε δηλώσει για την παραμονή της στο Γηροκομείο: «Νιώθω άνετα εδώ γιατί το έκανα με την καρδιά μου. Ήταν η χειρότερη αγωνία της ζωής μου, ολομόναχη στα όρη και τα βουνά! Μου λείπει πάρα πολύ το χειροκρότημα του κόσμου. Δεν μπορώ να μην είμαι χαμογελαστή».

O Χρήστος Βαλαβανίδης «έφυγε» από τη ζωή τον Μάρτιο του 2026, σε ηλικία 82 χρόνων, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο κοινό που τον αγάπησε μέσα από το θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ο σπουδαίος ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ πριν από λίγους μήνες είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές εβδομάδες στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Σε συνέντευξή του είχε αναφερθεί στην περιπέτεια της υγείας του, προσπαθώντας τότε να παραμείνει αισιόδοξος: «Είμαι καλά. Η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο». Ο ίδιος είχε περιγράψει και τις δύσκολες ημέρες που πέρασε στο νοσοκομείο, ακόμη και μέσα στις γιορτές: «Απίστευτο, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μέσα στο Λαϊκό. Για να πάρω το εξιτήριο, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια και τα λοιπά».

Ο ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρικός επιχειρηματίας Στέφανος Ληναίος πέθανε στις 18 Απριλίου, σε ηλικία 98 ετών. Το πραγματικό του όνομα ήταν Διονύσιος Ληναίος-Μυτιληναίος. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου 1928 και καταγόταν από τη Μεσσήνη Μεσσηνίας.

Είχε παντρευτεί την ηθοποιό Έλλη Φωτίου, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά. Παράλληλα με την καλλιτεχνική του πορεία ασχολήθηκε και με την πολιτική, την περίοδο 1989-1990. Η κόρη του, Μαργαρίτα, ήταν εκείνη που γνωστοποίησε το θάνατό του, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι ο πατέρας της έφυγε «χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη».

Ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, γνωστός στο κοινό ως «Ταμτάκος», «έφυγε» από τη ζωή στις 30 Ιουνίου, σε ηλικία 79 χρόνων. Οι ρόλοι του στο θέατρο και τον κινηματογράφο τον έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλή. Ξεχώριζε για τα καρό σακάκια, την τραγιάσκα και την ιδιαίτερη προφορά του.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Μαρτίου 1947 και καταγόταν από τη Στενήμαχο Ημαθίας. Ξεκίνησε την κινηματογραφική πορεία του το 1972 στην ταινία «Αν ήμουν πλούσιος», ενώ είχε συμμετοχή σε περισσότερες από πέντε τηλεοπτικές σειρές, εννέα ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν τον αποχαιρέτησαν σε βαρύ κλίμα συγκίνησης.