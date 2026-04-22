Η Finos Film τιμά τη μνήμη του Στέφανου Ληναίου- Το συγκινητικό αντίο

Δείτε όσα είχε πει ο Τάσος Ιορδανίδης για τον Στέφανο Ληναίο και την Έλλη Φωτίου
Η Finos Film αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον Στέφανο Ληναίο, αποδίδοντας φόρο τιμής στη σημαντική διαδρομή και τη συμβολή του στην ελληνική υποκριτική.

Ο σπουδαίος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών, αφήνει πίσω του ένα ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, που εκτείνεται πέρα από τη σκηνή και τον κινηματογράφο, αγγίζοντας ευρύτερα τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο του αποχαιρετισμού, η ιστορική εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας στιγμές από τη συμμετοχή του σε δύο αγαπημένες ταινίες: «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» και «Το Κλωτσοσκούφι».

Ιορδανίδης για Ληναίο - Φωτίου: «Με έσωσαν – Σαν δύο φύλακες άγγελοι»

Μέσα από αυτές, αναδεικνύεται πως ακόμη και σε σύντομους ρόλους, ο Στέφανος Ληναίος κατάφερνε να ξεχωρίζει με την ερμηνευτική του δύναμη και την αυθεντικότητά του.

«Ο ταλαντούχος ηθοποιός μας Στέφανος Ληναίος πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα πριν λίγες ημέρες, πλήρης ημερών, σε ηλικία 98 ετών. Βαθιά αφοσιωμένος στην τέχνη της υποκριτικής, κατάφερε να ξεχωρίσει σε μια διαδρομή που απλώθηκε σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, αφήνοντας ένα δυνατό αποτύπωμα όχι μόνο στη σκηνή και στην οθόνη, αλλά και στον δημόσιο λόγο και τον πολιτισμό ευρύτερα.

Με την Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε δυο ταινίες, «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» (1959) και «Το Κλωτσοσκούφι» (1960), που στάθηκαν αρκετές για να αποδείξει πως ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους, μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην σύζυγο του Έλλη Φωτίου και στα παιδιά του.
«Προσπάθησε να “νικάς” οποιονδήποτε αντίπαλο, χωρίς να τον “αγγίζεις”» - Στέφανος Ληναίος

#RIP #ΣτέφανοςΛηναίος #FinosFilm», ανέφερε στην ανάρτησή της η Finos Film.

 

 

