BMW M Award με παγκόσμια πρεμιέρα στο MotoGP

Από το 2003, το υψηλού κύρους BMW M Award που απονέμεται στον αναβάτη με τα καλύτερα αποτελέσματα στις κατατακτήριες δοκιμές αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του MotoGP™ – και η στιγμή της απονομής του βραβείου συγκαταλέγεται κάθε χρόνο στα highlights της σεζόν. Φέτος, το MotoGP αποτέλεσε επίσης το σκηνικό για μια παγκόσμια πρεμιέρα: το έπαθλο για το BMW M Award 2026 είναι η ολοκαίνουργια BMW M2 με xDrive*, η οποία αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κοινό κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Ουγγαρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η BMW M2 με xDrive είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας BMW M2 που διαθέτει σύστημα τετρακίνησης. Η παρουσίαση στο Balaton Park Circuit πραγματοποιήθηκε από τον Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer του MotoGP, και την Zsuzsanna Pócs, Επικεφαλής Marketing της BMW Group Hungary. Στη συνέχεια, η Becky Evans (@queenb) και ο αναβάτης του MotoGP Jorge Martín είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο δημιούργημα της BMW M κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας “BMW M Racing Balance” στην πίστα.

Ο αναβάτης με τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών στο τέλος των κατατακτήριων δοκιμών της σεζόν αναδεικνύεται νικητής του BMW M Award. Το σχετικό ρεκόρ κατέχει ο Marc Márquez, ο οποίος έχει κερδίσει το βραβείο οκτώ φορές, με πιο πρόσφατη την περσινή σεζόν. Ο Francesco Bagnaia έχει αναδειχθεί νικητής του BMW M Award τρεις φορές μέχρι σήμερα. Στη λίστα των νικητών συγκαταλέγονται επίσης οι Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Fabio Quartararo, Sete Gibernau και Nicky Hayden.