«Η Οδύσσεια», στην πρώτη θέση στο box office!

Την ταινία σκηνοθέτησε ο Κρίστοφερ Νόλαν

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τα μέρη της Μεσσηνίας που γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν

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«Η Οδύσσεια», συνεχίζει να κυριαρχεί στο βορειοαμερικανικό box office διατηρώντας την πρώτη θέση. Η ταινία, που κυκλοφόρησε από την Universal και σκηνοθέτησε ο Κρίστοφερ Νόλαν, είχε διαρκή απήχηση.

Οδύσσεια: Τα μέρη της Μεσσηνίας που γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν

Matt Damon , Christopher Nolan , Anne Hathaway/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος:Evan Agostini

Matt Damon , Christopher Nolan , Anne Hathaway/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος:Evan Agostini

Το πρώτο Σαββατοκύριακο έναρξης, ξεπέρασε τα 124 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που το δεύτερο Σαββατοκύριακο μειώθηκε μόνο κατά 30%. Η νέα επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έφτασε τα 639,6 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.  Στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία μεταφέρει το ομηρικό έπος στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν σπουδαίοι ηθοποιοί.

Παγκόσμια πρεμιέρα για την Οδύσσεια - Oι λαμπερές red carpet εμφανίσεις

Christopher Nolan , Emma Thomas/ Scott A Garfitt/ apimages

Christopher Nolan , Emma Thomas/ Scott A Garfitt/ apimages
 

Τον Οδυσσέα, τον πολυμήχανο βασιλιά της Ιθάκης, ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον, ενώ τον ρόλο της πιστής  Πηνελόπης κατέχει η Ανν Χάθαγουέι. Τον Τηλέμαχο, υποδύεται ο Τομ Χόλαντ ενώ η Ζεντάγια έχει τον ρόλο της θεάς Αθηνάς. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον υποδύεται τον  Αντίνοο, και η Σαρλίζ Θερόν την Καλυψώ!

Η Οδύσσεια, έγινε η δεύτερη ταχύτερη ταινία στην ιστορία της IMAX που ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.


 

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