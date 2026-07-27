Τα μέρη της Μεσσηνίας που γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν

«Η Οδύσσεια», συνεχίζει να κυριαρχεί στο βορειοαμερικανικό box office διατηρώντας την πρώτη θέση. Η ταινία, που κυκλοφόρησε από την Universal και σκηνοθέτησε ο Κρίστοφερ Νόλαν, είχε διαρκή απήχηση.

Matt Damon , Christopher Nolan , Anne Hathaway/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος:Evan Agostini

Το πρώτο Σαββατοκύριακο έναρξης, ξεπέρασε τα 124 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που το δεύτερο Σαββατοκύριακο μειώθηκε μόνο κατά 30%. Η νέα επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έφτασε τα 639,6 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία μεταφέρει το ομηρικό έπος στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν σπουδαίοι ηθοποιοί.

Christopher Nolan , Emma Thomas/ Scott A Garfitt/ apimages



Τον Οδυσσέα, τον πολυμήχανο βασιλιά της Ιθάκης, ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον, ενώ τον ρόλο της πιστής Πηνελόπης κατέχει η Ανν Χάθαγουέι. Τον Τηλέμαχο, υποδύεται ο Τομ Χόλαντ ενώ η Ζεντάγια έχει τον ρόλο της θεάς Αθηνάς. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον υποδύεται τον Αντίνοο, και η Σαρλίζ Θερόν την Καλυψώ!

Η Οδύσσεια, έγινε η δεύτερη ταχύτερη ταινία στην ιστορία της IMAX που ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.



