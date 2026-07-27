Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η εμφάνιση νέων περιστατικών σαλμονέλας στην Αττική, καθώς εννέα πολίτες, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας έπειτα από την εκδήλωση συμπτωμάτων που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση από το γνωστό παθογόνο βακτήριο. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχα συμβάντα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε Καρδίτσα και Λαμία, εντείνοντας τον προβληματισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εννέα ασθενείς προσήλθαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου έχοντας εμφανίσει έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα. Όπως έγινε γνωστό, όλοι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης, στοιχείο που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της διερεύνησης των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις και παρείχαν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα, ενώ η κατάσταση της υγείας όλων των ασθενών σταθεροποιήθηκε χωρίς να απαιτηθεί παρατεταμένη νοσηλεία.

Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης, με στόχο να εντοπιστεί η ακριβής πηγή της μόλυνσης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται έλεγχοι τόσο στο συγκεκριμένο κατάστημα όσο και στην αλυσίδα προμήθειας των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των γευμάτων. Παράλληλα, εξετάζονται δείγματα τροφίμων ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για ευρύτερο πρόβλημα που ενδεχομένως συνδέεται με συγκεκριμένη παρτίδα προϊόντων.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η σαλμονέλα μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων τροφίμων και συστήνουν στους καταναλωτές να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής, να μαγειρεύουν επαρκώς τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και να αποφεύγουν την κατανάλωση προϊόντων αμφίβολης ποιότητας ή προέλευσης. Παράλληλα, όσοι εμφανίσουν συμπτώματα όπως πυρετό, διάρροια, εμετούς ή έντονο κοιλιακό άλγος καλούνται να απευθυνθούν άμεσα σε γιατρό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα.