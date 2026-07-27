Ελ. Βενιζέλος: Αεροπλάνο Επέστρεψε Με Ένδειξη Για Φωτιά

Αναστάτωση σε πτήση της Olympic Air που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας με προορισμό την Πάρο, καθώς διαπιστώθηκαν ενδείξεις καπνού.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους εξέπεμψε σήμα κινδύνου «Mayday». Αμέσως μετά αποφασίστηκε η επιστροφή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Λόγω του περιστατικού έκλεισε προσωρινά ο ένας από τους δύο διαδρόμους του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες πτήσεις.