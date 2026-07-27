Συναγερμός στο Ελ. Βενιζέλος: Αεροπλάνο επέστρεψε με ένδειξη για φωτιά

Εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Πάρος

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελ. Βενιζέλος: Αεροπλάνο Επέστρεψε Με Ένδειξη Για Φωτιά
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πτήση της Olympic Air από το Ελ. Βενιζέλος προς Πάρο επέστρεψε λόγω ενδείξεων καπνού.
  • Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου «Mayday» κατά την πτήση.
  • Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
  • Ένας από τους δύο διαδρόμους του αεροδρομίου έκλεισε προσωρινά λόγω του περιστατικού.
  • Καταγράφηκαν καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες πτήσεις.

Αναστάτωση σε πτήση της Olympic Air που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας με προορισμό την Πάρο, καθώς διαπιστώθηκαν ενδείξεις καπνού.

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Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους εξέπεμψε σήμα κινδύνου «Mayday». Αμέσως μετά αποφασίστηκε η επιστροφή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

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Λόγω του περιστατικού έκλεισε προσωρινά ο ένας από τους δύο διαδρόμους του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες πτήσεις.

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