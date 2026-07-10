Νέο βίντεο από την πτήση τρόμου που έζησαν δεκάδες επιβάτες, όταν έσπασε το παράθυρο, το οποίο τραυμάτισε 60χρονο Σέρβο που κινδύνευσε να βρεθεί στο κενό.

Όλα συνέβησαν λίγα λεπτά μετα την απογείωση από το αεροδόμιο «Μακεδονία» στην πτήση Θεσσαλονίκη - Μόναχο. Το παράθυρο έσπασε και το μισό του σώμα βρέθηκε να είναι εκτός αεροπλάνου.

«Ακούμε ένα μπαμ και γυρνάμε και βλέπουμε έναν άνθρωπο να ‘ναι έξω απ’ το παράθυρο απ’ τη σειρά 11… Ήταν από τη μέση και μέχρι το κεφάλι έξω από το παράθυρο, χτυπούσε το χέρι του και το κεφάλι του πάνω στο εξωτερικό περίβλημα του αεροπλάνου», περιέγραψε συνεπιβάτης.

Το παράθυρο του αεροπλάνου που έσπασε εν πτήση / Φωτογραφία από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Η σύζυγος του και οι επιβάτες τον κράτησαν από τα πόδια και κατάφεραν να τον σώσουν. Το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Αλέξανδρος Γύγος, είναι δευτερόλεπτα αφού κατάφεραν να τον βάλουν μέσα και προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν, καθώς ο άνδρας είχε λιποθυμήσει.

«Άμα δε φορούσε ζώνη θεωρώ ότι θα είχε φύγει έξω από το παράθυρο. Τον έπιασε, τον τραβούσε από το παντελόνι για να τον κρατήσει μέσα. Σηκώθηκαν από μπροστά από πίσω από όλες τις καρέκλες και το τράβηξαν μέσα τον άνθρωπο, είχε λιποθυμήσει από την πολλή πίεση και τα χτυπήματα», πρόσθεσε η επιβάτης.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, όλα ξεκίνησαν όταν έφυγε ένα κομμάτι λίγο πιο μπροστά από τον έλικα, το οποίο έπεσε στο τζάμι με αποτέλεσμα να σπάσει. «Μύριζε καμένο, έβηχε πολύς κόσμος ακόμα και με τις μάσκες πάλι σου ερχόταν η μυρωδιά», δήλωσε.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει εγκαύματα τριβής. Ήταν σε κατάσταση σοκ και τρομαγμένος, ενώ έχει κακώσεις στον ώμο και κάταγμα στον αυχένα.

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