Βίντεο από την πτήση του τρόμου - Λιπόθυμος ο επιβάτης που σώθηκε

«Άμα δε φορούσε ζώνη θα είχε φύγει έξω από το παράθυρο», λέει μάρτυρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 22:05 Έκρηξη Ασπρόπυργος: «Άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά»
10.07.26 , 21:37 H Hyundai και το μουσείο της FIFA
10.07.26 , 21:34 Τα «αγκάθια» στον δρόμο της Τουρκίας για τα F-35  και οι S - 400
10.07.26 , 21:33 Χριστίνα Μπόμπα: Οι φωτογραφίες με την αδελφή της, Ελίνα στην Πάρο
10.07.26 , 21:25 Εύη Κουλκουβίνη: Ο Ολυμπιακός, η «κόντρα» με την Ελληνίδου και το crush της
10.07.26 , 21:17 Κλήρωση Eurojackpot 10/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 32.000.000 ευρώ
10.07.26 , 20:52 Βίντεο από την πτήση του τρόμου - Λιπόθυμος ο επιβάτης που σώθηκε
10.07.26 , 20:44 Ελένη Φουρέιρα: Νέες «καυτές» πόζες με μπικίνι που κόβουν την ανάσα
10.07.26 , 20:29 Χαντίντ- Κούπερ: Δείπνο σε εστιατόριο στο Παρίσι
10.07.26 , 20:24 Θεσσαλονίκη: Με «βαρύ» παρελθόν η 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη
10.07.26 , 20:11 Marfin: Ο ρόλος των τριών στην επίθεση - Τα προφίλ τους
10.07.26 , 20:01 Καίτη Φίνου: «Άρχισα να στενοχωριέμαι που χαλάμε τόσο»
10.07.26 , 19:42 Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ
10.07.26 , 19:35 Νίκος Ευαγγελάτος: Αυλαία για το Live News - «Θα είμαστε εδώ νωρίς»
10.07.26 , 19:25 Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Βίντεο από την πτήση του τρόμου - Λιπόθυμος ο επιβάτης που σώθηκε
Ντορέττα Παπαδημητρίου – Κώστας Πηλαδάκης: Ξανά μαζί για χάρη του γιου τους
Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο ντοκουμέντο από την πτήση του τρόμου στη Θεσσαλονίκη / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό περιστατικό σε πτήση Θεσσαλονίκη - Μόναχο, όταν έσπασε παράθυρο, τραυματίζοντας 60χρονο Σέρβο.
  • Ο επιβάτης κινδύνευσε να βρεθεί στο κενό, με μισό σώμα εκτός αεροπλάνου.
  • Συνεπιβάτες τον κράτησαν και τον έσωσαν, ενώ είχε λιποθυμήσει από την πίεση.
  • Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με εγκαύματα τριβής και κακώσεις.
  • Το περιστατικό προκλήθηκε από πτώση κομματιού κοντά στον έλικα, προκαλώντας μυρωδιά καμένου.

Νέο βίντεο από την πτήση τρόμου που έζησαν δεκάδες επιβάτες, όταν έσπασε το παράθυρο, το οποίο τραυμάτισε 60χρονο Σέρβο που κινδύνευσε να βρεθεί στο κενό. 

Πτήση - θρίλερ από τη Θεσσαλονίκη: «Ήταν κρεμασμένος έξω από το παράθυρο»

Όλα συνέβησαν λίγα λεπτά μετα την απογείωση από το αεροδόμιο «Μακεδονία» στην πτήση Θεσσαλονίκη - Μόναχο. Το παράθυρο έσπασε και το μισό του σώμα βρέθηκε να είναι εκτός αεροπλάνου. 

«Ακούμε ένα μπαμ και γυρνάμε και βλέπουμε έναν άνθρωπο να ‘ναι έξω απ’ το παράθυρο απ’ τη σειρά 11… Ήταν από τη μέση και μέχρι το κεφάλι έξω από το παράθυρο, χτυπούσε το χέρι του και το κεφάλι του πάνω στο εξωτερικό περίβλημα του αεροπλάνου», περιέγραψε συνεπιβάτης. 

Το παράθυρο του αεροπλάνου που έσπασε εν πτήση

Το παράθυρο του αεροπλάνου που έσπασε εν πτήση / Φωτογραφία από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Η σύζυγος του και οι επιβάτες τον κράτησαν από τα πόδια και κατάφεραν να τον σώσουν. Το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Αλέξανδρος Γύγος, είναι δευτερόλεπτα αφού κατάφεραν να τον βάλουν μέσα και προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν, καθώς ο άνδρας είχε λιποθυμήσει. 

Πτήση Θεσσαλονίκη: Ο επιβάτης που τραυματίστηκε όταν έσπασε παράθυρο

«Άμα δε φορούσε ζώνη θεωρώ ότι θα είχε φύγει έξω από το παράθυρο. Τον έπιασε, τον τραβούσε από το παντελόνι για να τον κρατήσει μέσα. Σηκώθηκαν από μπροστά από πίσω από όλες τις καρέκλες και το τράβηξαν μέσα τον άνθρωπο, είχε λιποθυμήσει από την πολλή πίεση και τα χτυπήματα», πρόσθεσε η επιβάτης.  

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, όλα ξεκίνησαν όταν έφυγε ένα κομμάτι λίγο πιο μπροστά από τον έλικα, το οποίο έπεσε στο τζάμι με αποτέλεσμα να σπάσει. «Μύριζε καμένο, έβηχε πολύς κόσμος ακόμα και με τις μάσκες πάλι σου ερχόταν η μυρωδιά», δήλωσε.  

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει εγκαύματα τριβής. Ήταν σε κατάσταση σοκ και τρομαγμένος, ενώ έχει κακώσεις στον ώμο και κάταγμα στον αυχένα. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
 |
ΠΤΗΣΗ
 |
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη Ασπρόπυργος: Άναψα Ένα Τσιγάρο Και Πήρα Φωτιά
Ελλαδα
Έκρηξη Ασπρόπυργος: «Άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά»
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 10/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 32.000.000 ευρώ
Βαρύ παρελθόν 28χρονης
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Με «βαρύ» παρελθόν η 26χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη
Marfin: Ο Ρόλος Των Τριών Στην Επίθεση Και Τα Προφίλ Τους
Ελλαδα
Marfin: Ο ρόλος των τριών στην επίθεση - Τα προφίλ τους
Θεσσαλονίκη: Νεκρή Σε Τροχαίο 15χρονη Παίκτρια Του ΠΑΟΚ
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Νεκρή σε τροχαίο 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ
Φωτιά Σέρρες: Μήνυμα 112 Για Εκκένωση Της Οινούσσας
Ελλαδα
Φωτιά στις Σέρρες: Έφτασε στα σπίτια οι φλόγες - Μήνυμα 112 για εκκένωση
Φωτιά Τώρα Στην Αγιάσο Λέσβου - Μήνυμα Του 112
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στην Αγιάσο Λέσβου - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα
Marfin: Το Ανώνυμο Email Πού Άνοιξε Ξανά Τον Φάκελο
Ελλαδα
Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε στις συλλήψεις
Δολοφονία Νέστορα: Το Κρυσφήγετο Των Δραστών Και Τα Λάθη
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Τα λάθη των δραστών και το κοντινό κρησφύγετο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top