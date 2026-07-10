Η παράταση στις φορολογικές δηλώσεις βρίσκεται πλέον στο τραπέζι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις λογιστών, φοροτεχνικών και επαγγελματικών φορέων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζεται η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας από τις 15 Ιουλίου στις 22 Ιουλίου, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων.

Το αίτημα βασίζεται τόσο στον μεγάλο αριθμό δηλώσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα όσο και στα τεχνικά προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες κατά την καθημερινή τους εργασία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

