Ένα πρωτοφανές κύμα πρόωρης εξόδου προς τη σύνταξη καταγράφεται φέτος, καθώς ολοένα και περισσότεροι ασφαλισμένοι υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης, επιδιώκοντας να κατοχυρώσουν τα σημερινά όρια ηλικίας πριν από πιθανές αλλαγές μετά το 2030.

Η συζήτηση για τη σύνδεση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις και τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών για αύξηση της ηλικίας αποχώρησης από την εργασία τα επόμενα χρόνια, έχει ενισχύσει το κλίμα αβεβαιότητας.

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