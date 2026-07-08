Έρχονται αλλαγές στα όρια ηλικίας των συντάξεων

Σενάριο για πλήρη σύνταξη με 44 χρόνια δουλειάς!

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση/Θ. Καλλιάρας βίντεο OPEN
Έρχονται αλλαγές στα όρια ηλικίας (βίντεο OPEN)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φέτος παρατηρείται αύξηση αιτήσεων για πρόωρη σύνταξη από ασφαλισμένους.
  • Οι ασφαλισμένοι επιδιώκουν να κατοχυρώσουν τα σημερινά όρια ηλικίας πριν από πιθανές αλλαγές.
  • Συζητείται η σύνδεση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής.
  • Δημογραφικές εξελίξεις και διεθνείς προβλέψεις ενισχύουν την αβεβαιότητα για την ηλικία αποχώρησης από την εργασία.
  • Αλλαγές στα όρια ηλικίας αναμένονται μετά το 2030.

Ένα πρωτοφανές κύμα πρόωρης εξόδου προς τη σύνταξη καταγράφεται φέτος, καθώς ολοένα και περισσότεροι ασφαλισμένοι υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης, επιδιώκοντας να κατοχυρώσουν τα σημερινά όρια ηλικίας πριν από πιθανές αλλαγές μετά το 2030.

Η συζήτηση για τη σύνδεση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις και τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών για αύξηση της ηλικίας αποχώρησης από την εργασία τα επόμενα χρόνια, έχει ενισχύσει το κλίμα αβεβαιότητας. 

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