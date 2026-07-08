Σία Κοσιώνη: Με casual look στο Κέντρο της Αθήνας

Η παρουσιάστρια χαλαρή συνομίλησε με κόσμο

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει η Σία Κοσιώνη σε συνέντευξή της στο Breakfast@Star

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Τη βόλτα της στο Κέντρο της Αθήνας απόλαυσε η Σία Κοσιώνη! Η δημοσιογράφος που πρόσφατα αποχώρησε από το Κανάλι του Φαλήρου, στο οποίο δούλεψε για 20 χρόνια απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό ντυμένη casual και άκρως ευδιάθετη.

«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1

Η Σία Κοσιώνη βόλτα στην Αθήνα/ φωτογραφία από NDP 

Η Σία Κοσιώνη βόλτα στην Αθήνα/ φωτογραφία από NDP 

Σία Κοσιώνη: «Καλό είναι να ρωτήσετε τον κόσμο αν του λείπω, όχι εμένα»


Η δημοσιογράφος φορούσε μία λευκή παντελόνα και ένα άνετο μαύρο πουκάμισο. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με μαύρα πέδιλα ενώ δεν παρέλειψε να βάλει και γυαλιά ηλίου.

Σία Κοσιώνη/ / φωτογραφία από NDP

Σία Κοσιώνη/ / φωτογραφία από NDP

Η Σία συνομίλησε και με κόσμο που τη σταματούσε στον δρόμο προκειμένου να της πει “ένα γεια”. Την ίδια στιγμή οι φήμες πως μετά τον ΣΚΑΙ κατευθύνεται προς τον ΑΝΤ1 φουντώνουν. 

Σία Κοσιώνη: Με casual look στο Κέντρο της Αθήνας


Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου η Σία την ερχόμενη χρονιά θα είναι σχολιάστρια στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, ενώ θα αξιοποιηθεί και στις ενδεχόμενες προεκλογικές εκπομπές που θα γίνουν στο κανάλι του Αμαρουσίου.


«Θα τολμήσω να πω σε πρώτη φάση, για τη σεζόν που θα τρέχει, θα τη δούμε στον σχολιασμό στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου και θα παρουσιάσει και μια πολιτική εκπομπή βραδινή» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο Happy Day η τηλεκριτικός.

Σία Κοσιώνη: Με casual look στο Κέντρο της Αθήνας

Η Σία Κοσιώνη έφυγε από τον ΣΚΑΙ ύστερα από 20 χρόνια. Στο τελευταίο της δελτίο στο κανάλι του Φαλήρου στις 8 Μαϊου ήταν αρκετά συγκινημένη καθώς, όπως είπε όταν πέρασε την πόρτα του Καναλιού ήταν 26 ετών και τώρα είναι 46.

Συγκινημένη η Σία Κοσιώνη στο τελευταίο δελτίο στον ΣΚΑΙ

Συγκινημένη η Σία Κοσιώνη στο τελευταίο δελτίο στον ΣΚΑΙ

«Ήρθε αυτή η στιγμή, μία στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή του, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά γιατί απόψε δε σας πως μόνο αυτό το ''εδώ το δελτίο ολοκληρώνεται''. Θα σας ότι ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46. Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας ειδικά σε εποχές σκληρές δύστροπες για τη χώρας μας και τον κόσμο ολόκληρο.  Ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο και προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δε θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους του ορόφους και τις εποχές του ΣΚΑΪ. Δουλέψαμε σκληρά συχνά κάτω από αντίξοες και ακραίες συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε αυτό για το οποίο είμαστε υπερήφανοι και θα είμαστε υπερήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και στο επανιδείν» ανέφερε συγκινημένη στο δελτίο. 

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ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
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ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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