Χασαπόπουλος - Βούλγαρη για το χειρουργείο που θα υποβληθεί ο δημοσιογράφος/ Κοινωνία Ώρα Mega

Αντίστροφα μετρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη, αν και πριν από αυτές ο δημοσιογράφος θα υποβληθεί σε χειρουργείο στα ισχία, όπως αποκάλυψε σήμερα στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

«Ο Ιορδάνης μας θα κάνει ένα μικρό χειρουργείο, γιατί του χρόνου θέλει να χορεύει», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη, με τον δημοσιογράφο να συμπληρώνει: «Αργήσαμε να το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε. Μια μέρα είναι το νοσοκομείο».

Στη συνέχεια, η συμπαρουσιάστριά του τον πείραζε, λέγοντάς του να μείνει λίγο παραπάνω στο νοσοκομείο, να ξεκουραστεί. «Κάτσε δυο μερούλες εκεί. Δε θα κάνεις τίποτα. Θα σου φέρουν το ζελεδάκι, το κοτοπουλάκι, τον μπουρέ, το κολοκυθάκι το βραστό...», του είπε χιουμοριστικά.

«Ε, αυτά σκέφτομαι, κατάλαβες; Γι' αυτό δε θέλω να κάτσω», της απάντησε εκείνος.

Πριν από μερικούς μήνες, το τηλεοπτικό δίδυμο είχε αποκαλύψει πως αντιμετώπιζε προβλήματα ορθοπεδικής φύσης, με την Ανθή Βούλγαρη να αποκαλύπτει για τον συνεργάτη της: «Tου έχουν πει του κ. Χασαπόπουλου ότι πρέπει να μπει χειρουργείο και το πάει αργά-αργά, γιατί σου λέει “πού θα αφήσω την εκπομπή και τη Βούλγαρη εδώ;”».

«Ξαφνικά καμιά Δευτέρα μπορεί να λείπουμε και οι δύο, γιατί και οι δύο έχουμε πρόβλημα. Όσοι έχετε πρόβλημα μην το αφήνετε, παιδιά, να χρονίζει όπως εμείς», είχε παραδεχτεί ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, τον περασμένο Μάρτιο.