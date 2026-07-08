Ποιος θυμάται τη σεζόν 2003-2004, όταν τα Ημισκούμπρια γύρισαν κάποια ξεκαρδιστικά σκετσάκια, τα οποία προβλήθηκαν στη συχνότητα του Star, με τον τίτλο «Show "F" What?»;

Μάλιστα, σε ένα από αυτά με τίτλο «Τα μυστικά του επαγγέλματος», είδαμε τα μέλη του γνωστού hip-hop συγκρότηματος σε ρόλο ναυαγοσώστη σε παραλία, αναλύοντας με το μοναδικό χιούμορ τους βασικούς κανόνες διάσωσης και τα «μυστικά» του επαγγέλματος της ναυαγοσωστικής.

Ενώ στο «Φοβερό ταξί» απολαύσαμε και το γνωστό δημοσιογράφο και παρουσιαστή Τέρενς Κουίκ, ο οποίος συνεργάστηκε με το συγκρότημα και εμφανίστηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κωμικά σκετς τους: «Τώρα που σας βλέπω, κάποιον μου θυμίζετε! Ο Χατζηνικολάου είστε;»

Ο Μιθριδάτης, ο Μεντζέλος και ο Πρύτανης φέτος γιόρτασαν 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, ενώ πριν από λίγες μέρες εμφανίστηκαν στη σκηνή του Release Athens 2026, σε μία πολυαναμενόμενη sold out συναυλία, δέκα χρόνια μετά το τελευταίο τους live!

Το θρυλικό τρίο, ήταν φίλοι πολλά χρόνια κι έγραφαν στίχους για ό,τι τους απασχολούσε στο περιβάλλον τους. Έτσι, το 1996 «γεννήθηκαν» τα «Ημισκούμπρια», ένας όρος παρεΐστικος, που όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι, «χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που μπορεί και ελίσσεται στις δύσκολες ώρες, σαν το "σκουμπρί"».

Τα Ημισκούμπρια σήμερα / Φωτογραφία: Instagram.com

Το συγκρότημα ξεκίνησε επίσημα την καριέρα του στις αρχές του 1996, με την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου του, με τίτλο «30 Χρόνια Επιτυχίες». Έκτοτε, ακολούθησαν πολλές επιτυχίες που έφεραν τα Ημισκούμπρια στο μουσικό προσκήνιο, με χιλιάδες fans, αλλά και χρυσούς και πλατινένιους δίσκους.

Ημισκούπρια 1996 / Φωτογραφία: Instagram.com

Κάποια από τα αγαπημένα τραγούδια μας:

Δισκογραφία

Στούντιο άλμπουμς

30 Χρόνια Επιτυχίες (1996)

Ο Δίσκος που Διαφημίζετε (1997)

Στενές Επαφές με 3ς Τύπους (1998)

2030 (1999)

La KLiKARiA (2000)

Τη Λόλα από τη Φωτιά ποιος θα τη Βγάλει; (2001)

Γυναικολογίες (2004)

Η Απλή Μέθοδος των Τριών (2006)

Κυκλοφορίες προ-Ημισκούμπρια

Tar N Feathers (ως Tar N Feathers) (1993)

R.E.A.L. (ως Radicals) (1993)

Freestyle Collection Vol.1 (1994)

Singles