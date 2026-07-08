Βενεζουέλα: Σώθηκε μητέρα και τα τρία της παιδιά μετά από 11 μέρες

Θαύμα στα χαλάσματα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μητέρα και τα τρία της παιδιά διασώθηκαν 11 μέρες μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου η μητέρα τους έδινε μητρικό γάλα.
  • Οι νεκροί από τον σεισμό ανέρχονται σε 3.685, με εκτιμήσεις του ΟΗΕ για αγνοούμενους έως 50.000.
  • Περίπου 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, με ανησυχίες για υγειονομική κρίση.
  • Προβλήματα υγείας, όπως διάρροια, έχουν ήδη αναφερθεί στις πληγείσες περιοχές.
  • Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω των λοιμώξεων και των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης.

Ένα ακόμα θαύμα έγινε στα χαλάσματα της Βενεζουέλας. Έντεκα μέρες μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μέσα από τα ερείπια κτιρίου μια μητέρα και τα τρία της παιδιά. 

Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά σώθηκαν από τα χαλάσματα πολυκατοικίας στη Βενεζουέλα

Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά σώθηκαν από τα χαλάσματα πολυκατοικίας στη Βενεζουέλα 

Η μητέρα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή για 11 ημέρες, δίνοντάς τους μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης.

 

 

Ο εντοπισμός τους έγινε χάρη στις συνεχείς προσπάθειες σωστικών συνεργείων από διάφορες χώρες, αλλά και εθελοντών που εξακολουθούν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Βενεζουέλα: Εκτιμήσεις για έως και 50.000 νεκρούς

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον του 3.685, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

 

 

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν παρουσιάσει επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ο αριθμός τους μπορεί να φτάνει ακόμη και τους 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις τον τοποθετούν περίπου στις 10.000.

Ο απολογισμός των νεκρών συνεχώς αυξάνεται στη Βενεζουέλα

Ο απολογισμός των νεκρών συνεχώς αυξάνεται στη Βενεζουέλα

Βενεζουέλα: Φόβοι για υγειονομική κρίση 

Το μέγεθος της καταστροφής παραμένει τεράστιο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Παράλληλα, ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για μια νέα υγειονομική κρίση, καθώς χιλιάδες άνθρωποι που έμειναν χωρίς σπίτι διαμένουν σε προσωρινά καταλύματα ή σε υπαίθριους χώρους, συχνά χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό.

 

 

Ο Ευγένιο Κόβα, επικεφαλής της μονάδας τραυμάτων στο νοσοκομείο Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες στο Καράκας, προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση αφορά τις μολύνσεις που μπορεί να εμφανιστούν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένοι σε δύσκολες συνθήκες.

Μεγάλοι είναι οι φόβοι για υγειονομική κρίση στη Βενεζουέλα μετά τον σεισμό

Μεγάλοι είναι οι φόβοι για υγειονομική κρίση στη Βενεζουέλα μετά τον σεισμό

Όπως ανέφερε, η περίοδος των σοβαρών τραυματισμών συνεχίζεται, όμως πλέον η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη λόγω των λοιμώξεων.

Ήδη έχουν καταγραφεί περισσότερες αναφορές για προβλήματα υγείας στις πληγείσες περιοχές. Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Τερέσα Μπο, μετέδωσε από χώρο φιλοξενίας στη Λα Γκουάιρα ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά διάρροιας και άλλων ασθενειών.

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