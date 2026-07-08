Ένα ακόμα θαύμα έγινε στα χαλάσματα της Βενεζουέλας. Έντεκα μέρες μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μέσα από τα ερείπια κτιρίου μια μητέρα και τα τρία της παιδιά.

Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά σώθηκαν από τα χαλάσματα πολυκατοικίας στη Βενεζουέλα

Η μητέρα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή για 11 ημέρες, δίνοντάς τους μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης.

International aid teams have helped carry out Venezuela’s "miracle rescues" after the twin earthquakes struck, but are now preparing to leave.



Thousands are still searching for relatives in the rubble as frustration grows over the government’s response. pic.twitter.com/t2zJgPkcRs — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026

Ο εντοπισμός τους έγινε χάρη στις συνεχείς προσπάθειες σωστικών συνεργείων από διάφορες χώρες, αλλά και εθελοντών που εξακολουθούν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Βενεζουέλα: Εκτιμήσεις για έως και 50.000 νεκρούς

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον του 3.685, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

Una madre venezolana mantuvo vivos a sus tres hijos alimentándolos con leche materna durante 11 días, luego permanecer atrapados bajo los escombros del edificio OPP en La Guaira, por los terremotos del pasado 24 de julio.



Todos fueron rescatados con vida tras el incansable… pic.twitter.com/qpcoczTyYq — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) July 7, 2026

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν παρουσιάσει επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ο αριθμός τους μπορεί να φτάνει ακόμη και τους 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις τον τοποθετούν περίπου στις 10.000.

Ο απολογισμός των νεκρών συνεχώς αυξάνεται στη Βενεζουέλα

Βενεζουέλα: Φόβοι για υγειονομική κρίση

Το μέγεθος της καταστροφής παραμένει τεράστιο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Παράλληλα, ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για μια νέα υγειονομική κρίση, καθώς χιλιάδες άνθρωποι που έμειναν χωρίς σπίτι διαμένουν σε προσωρινά καταλύματα ή σε υπαίθριους χώρους, συχνά χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Venezuela Earthquake Devastation



Collapsed buildings & total ruin after 7.2 & 7.5 quakes struck.

Death toll: 1,430+ (thousands missing). Heartbreaking.



Pray for Venezuela 🇻🇪 🙏🏻 pic.twitter.com/jAHekxoxqw — TaraBull (@TaraBull) June 29, 2026

Ο Ευγένιο Κόβα, επικεφαλής της μονάδας τραυμάτων στο νοσοκομείο Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες στο Καράκας, προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση αφορά τις μολύνσεις που μπορεί να εμφανιστούν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένοι σε δύσκολες συνθήκες.

Μεγάλοι είναι οι φόβοι για υγειονομική κρίση στη Βενεζουέλα μετά τον σεισμό

Όπως ανέφερε, η περίοδος των σοβαρών τραυματισμών συνεχίζεται, όμως πλέον η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη λόγω των λοιμώξεων.

Ήδη έχουν καταγραφεί περισσότερες αναφορές για προβλήματα υγείας στις πληγείσες περιοχές. Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Τερέσα Μπο, μετέδωσε από χώρο φιλοξενίας στη Λα Γκουάιρα ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά διάρροιας και άλλων ασθενειών.