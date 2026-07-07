Πασίγνωστη Ελληνίδα: «Έπρεπε να γδυθώ επί σκηνής, ντράπηκα στην πρεμιέρα»

Ο ρόλος που την έκανε να δοκιμάσει τα όριά της

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Πασίγνωστη Ελληνίδα: «Έπρεπε Να Γδυθώ Επί Σκηνής, Ντράπηκα»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καίτη Φίνου μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις για τον ρόλο της σε παράσταση που απαιτούσε ημίγυμνη εμφάνιση.
  • Η πρόταση προήλθε από τον θεατρικό επιχειρηματία Βασίλη Πλατάκη για το έργο "Ωχ τα νεφρά μου".
  • Η ηθοποιός ένιωθε δισταγμό λόγω των παραπάνω κιλών της και των ορμονικών προβλημάτων.
  • Παρά την αρχική ντροπή, η Φίνου αποδέχτηκε το σώμα της και δεν μετάνιωσε για την απόφασή της.
  • Η πρεμιέρα της είχε αγωνία, αλλά το χειροκρότημα του κοινού την δικαίωσε.

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Καίτη Φίνου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και αφορμή στάθηκε μια φωτογραφία από την παράσταση «Ωχ τα νεφρά μου».

φινου

Η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός γύρισε πίσω στο 2019 και θυμήθηκε τη στιγμή που της προτάθηκε ένας ρόλος, ο οποίος απαιτούσε να εμφανιστεί ημίγυμνη στη σκηνή. Όπως αποκάλυψε, η πρώτη της σκέψη ήταν γεμάτη δισταγμό και φόβο, καθώς εκείνη την περίοδο είχε παραπάνω κιλά και προσπαθούσε ακόμη να τα χάσει.

Καίτη Φίνου: Ο ρόλος που την έκανε να δοκιμάσει τα όριά της

Η Καίτη Φίνου αναφέρθηκε στην πρόταση που δέχτηκε τότε από τον θεατρικό επιχειρηματία Βασίλη Πλατάκη για το έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου. Εξήγησε πως η εμφάνισή της στη σκηνή με κομπινεζόν δεν ήταν κάτι εύκολο για εκείνη.

Παρόλα αυτά, όπως τόνισε, ένιωσε πως έπρεπε να συμφιλιωθεί με το σώμα της και να το αποδεχτεί, ακόμη κι αν η έκθεση στη σκηνή την τρόμαζε.

Δες την ανάρτησή της:

«Ήταν το 2019 όταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Πλατάκης μου πρότεινε τον ρόλο της πόρνης στο θεατρικό έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου “Ωχ τα νεφρα μου”, με την προϋπόθεση να γδυθώ επί σκηνής και να μείνω με ένα κομπινεζόν.

Δίστασα για λίγα δευτερόλεπτα, σκέφτηκα πως θα με δουν τώρα χοντρή που τολμώ να γδυθώ, αλλά έπρεπε να αγαπήσω το σώμα μου. Ήμουν 47 χρονών κι ακόμη προσπαθούσα να χάσω κιλά μετά τα ορμονικά προβλήματα. Δεν το μετάνιωσα… Ναι, ντράπηκα στην πρεμιέρα, έτρεμα από φόβο, περίμενα να γελάσουν σ’ αυτή την ψιλοδραματική σκηνή, αλλά από κάτω βουβαμάρα…

Το χειροκρότημα στο φινάλε δικαίωσε και την πρόταση του επιχειρηματία και το ρίσκο που είχα πάρει. Μετά συνέχισα με δραματικούς ρόλους, αλλά δεν εγκατέλειψα και την κωμωδία…», έγραψε η Καίτη Φίνου στην ανάρτησή της.

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ΚΑΙΤΗ ΦΙΝΟΥ
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