Πασίγνωστη Ελληνίδα: «Έπρεπε Να Γδυθώ Επί Σκηνής, Ντράπηκα»

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Καίτη Φίνου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και αφορμή στάθηκε μια φωτογραφία από την παράσταση «Ωχ τα νεφρά μου».

Η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός γύρισε πίσω στο 2019 και θυμήθηκε τη στιγμή που της προτάθηκε ένας ρόλος, ο οποίος απαιτούσε να εμφανιστεί ημίγυμνη στη σκηνή. Όπως αποκάλυψε, η πρώτη της σκέψη ήταν γεμάτη δισταγμό και φόβο, καθώς εκείνη την περίοδο είχε παραπάνω κιλά και προσπαθούσε ακόμη να τα χάσει.

Καίτη Φίνου: Ο ρόλος που την έκανε να δοκιμάσει τα όριά της

Η Καίτη Φίνου αναφέρθηκε στην πρόταση που δέχτηκε τότε από τον θεατρικό επιχειρηματία Βασίλη Πλατάκη για το έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου. Εξήγησε πως η εμφάνισή της στη σκηνή με κομπινεζόν δεν ήταν κάτι εύκολο για εκείνη.

Παρόλα αυτά, όπως τόνισε, ένιωσε πως έπρεπε να συμφιλιωθεί με το σώμα της και να το αποδεχτεί, ακόμη κι αν η έκθεση στη σκηνή την τρόμαζε.

Δες την ανάρτησή της:

«Ήταν το 2019 όταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Πλατάκης μου πρότεινε τον ρόλο της πόρνης στο θεατρικό έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου “Ωχ τα νεφρα μου”, με την προϋπόθεση να γδυθώ επί σκηνής και να μείνω με ένα κομπινεζόν.

Δίστασα για λίγα δευτερόλεπτα, σκέφτηκα πως θα με δουν τώρα χοντρή που τολμώ να γδυθώ, αλλά έπρεπε να αγαπήσω το σώμα μου. Ήμουν 47 χρονών κι ακόμη προσπαθούσα να χάσω κιλά μετά τα ορμονικά προβλήματα. Δεν το μετάνιωσα… Ναι, ντράπηκα στην πρεμιέρα, έτρεμα από φόβο, περίμενα να γελάσουν σ’ αυτή την ψιλοδραματική σκηνή, αλλά από κάτω βουβαμάρα…

Το χειροκρότημα στο φινάλε δικαίωσε και την πρόταση του επιχειρηματία και το ρίσκο που είχα πάρει. Μετά συνέχισα με δραματικούς ρόλους, αλλά δεν εγκατέλειψα και την κωμωδία…», έγραψε η Καίτη Φίνου στην ανάρτησή της.