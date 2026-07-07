Στην Ίμπιζα συνεχίζει να βρίσκεται η Άννα Βίσση και δε θα λέγαμε ότι... ξεκουράζεται, καθώς «παρτάρει» στο πιο διάσημο club του νησιού!

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο γνωστό club Ushuaïa Ibiza, έχοντας στο πλευρό της τη στενή της φίλη και κουμπάρα, Δήμητρα Κούστα. Οι δυο γυναίκες απόλαυσαν τη βραδιά σε έναν από τους πιο δημοφιλείς χώρους διασκέδασης της Ίμπιζα, όπου εμφανίζονται κορυφαίοι DJs της διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την έξοδό τους. Στη selfie που δημοσίευσε στα social media, ποζάρουν χαμογελαστές μαζί με την Αρετή Δαλακούρα, φορώντας πολύχρωμα γυαλιά με LED. H Δήμητρα Κούστα ολοκλήρωσε το look της με μια μπαντάνα στα μαλλιά που είναι πολύ της μόδας.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στα decks πασίγνωστους djs όπως ο Ντέιβιντ Γκέτα, ο Άφροτζακ και ο DJ Levi.