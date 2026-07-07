Η Ελλάδα στο διάστημα - Εκτοξεύτηκε ο μικροδορυφόρος «Υπερίων»

Η Ελλάδα επεκτείνει την παρουσία της στο Διάστημα, καθώς σήμερα εκτοξεύτηκε μικροδορυφόρος κατασκευασμένος αποκλειστικά από ελληνικά χέρια. Είναι ο πρώτος από τους επτά που πρόκειται να εκτοξευθούν, με στόχο να καταγράφουν εικόνες από το Διάστημα, οι οποίες θα αξιοποιούνται σε τομείς όπως η ασφάλεια των συνόρων και η πολιτική προστασία.

Σε βίντεο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star έχει καταγραφεί η στιγμή που εκτοξεύεται ο πύραυλος, ο οποίος μεταφέρει τον ελληνικό μικροδορυφόρο Hyperion GR-1.

Το επιτελείο των Ελλήνων μηχανικών που ανέλαβε την κατασκευή του ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε τα μεσάνυχτα, ώρα Καλιφόρνιας, ενώ στην Ελλάδα ήταν 10 το πρωί.

Πρόκειται για τον πρώτο μικροδορυφόρο της εταιρείας που τίθεται σε τροχιά. Θα καταγράφει εικόνες με υπερφασματικές κάμερες και θα αξιοποιεί συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI).

«Εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης θα χρησιμοποιηθούν σε πολλά πεδία, όπως η κατάρτιση δασικών χαρτών, η προστασία των συνόρων από μεταναστευτικές ροές, η πρόληψη φυσικών καταστροφών και κυρίως η ανίχνευση πυρκαγιών», δήλωσε η Μαρία Καλάμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος Open Cosmos.

Η κάμερα του Star στο εργαστήριο της Παλλήνης

Η κάμερα του STAR μπήκε στο εργαστήριο της Παλλήνης, όπου πραγματοποιούνται οι ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες αεροδιαστημικής μηχανικής.

Πριν την είσοδο στον χώρο όπου κατασκευάζονται οι ελληνικοί δορυφόροι, ζητήθηκε από το προσωπικό του Star να φορέσει τις ειδικές στολές, προκειμένου να προστατευτεί ο εξοπλισμός από οποιαδήποτε επιμόλυνση.

«Η διαδικασία αυτή προστατεύει τους δορυφόρους από σωματίδια που προέρχονται από το ανθρώπινο σώμα. Ο δορυφόρος που εκτοξεύεται σήμερα κατασκευάστηκε εδώ, σε αυτό το clean room, από Έλληνες μηχανικούς και εδώ θα κατασκευαστούν όλοι οι υπόλοιποι δορυφόροι», εξήγησε ο Κωνσταντίνος Τρουμπουνής, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας

Ο δορυφόρος είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να αντέχει σε ακραίες συνθήκες του Διαστήματος, με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -120 έως και +150 βαθμούς Κελσίου, όταν εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία.

«Όλο αυτό το όραμα που βλέπετε εδώ, όλη αυτή η τεχνολογία, φτάνει σε τροχιά με ευθύνη, με κανόνες και, κυρίως, με ασφάλεια», τόνισε η Μαρία Καταφυγιώτη, Επικεφαλής Νομική Σύμβουλος.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star