Αφροδίτη Νέστορα: Θα πάρει εξιτήριο για την κηδεία της μητέρας της

Θέμα χρόνου η σύλληψη των δραστών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, παρά την αντίθετη γνώμη των γιατρών.
  • Η κηδεία της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη.
  • Η Αντιτρομοκρατική υπηρεσία ερευνά 10 άτομα που σχετίζονται με τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
  • Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στην Πλαστική Χειρουργική Κλινική και η ψυχολογική της κατάσταση είναι επιβαρυμένη.
  • Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων δωρεές στον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας».

Στα ίχνη συγκεκριμένων προσώπων βρίσκεται πλέον η Αντιτρομοκρατική για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα δίνει «μάχη» για να μπορέσει να πει το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα της, την Πέμπτη.  

Θεσσαλονίκη: «Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα»- Πώς σώθηκε η Αφρ. Νέστορα

Οι αξιωματικοί έχουν ήδη «κλειδώσει» σε ομάδα 10 ατόμων, στοχεύοντας όμως να «δέσουν» μέχρι και τον τελευταίο συνεργό, πριν ξεκινήσουν τις συλλήψεις, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, είναι θέμα χρόνου. 

Θεσσαλονίκη: Θέμα χρόνου η σύλληψη των δραστών των εμπρηστικών επιθέσεων

Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε στην Πλαστική Χειρουργική Κλινική για την αποκατάσταση των τραυμάτων της. Η ψυχολογική της κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη. 

Παρά την αντίθετη γνώμη των γιατρών, το πιθανότερο είναι πως την Πέμπτη θα πάρει εξιτήριο με δική της ευθύνη, συνοδεία φίλων, όπως μεταφέρει η ανταποκρίτρια του Star Λευκή Γεωργάκη, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της στην Κοζάνη. 

Αφροδίτη Νέστορα: Θα πάρει εξιτήριο για την κηδεία της μητέρας της

Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι. Η οικογένειά της ζητά αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας». 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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