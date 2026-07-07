Στα ίχνη συγκεκριμένων προσώπων βρίσκεται πλέον η Αντιτρομοκρατική για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα δίνει «μάχη» για να μπορέσει να πει το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα της, την Πέμπτη.

Οι αξιωματικοί έχουν ήδη «κλειδώσει» σε ομάδα 10 ατόμων, στοχεύοντας όμως να «δέσουν» μέχρι και τον τελευταίο συνεργό, πριν ξεκινήσουν τις συλλήψεις, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, είναι θέμα χρόνου.

Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε στην Πλαστική Χειρουργική Κλινική για την αποκατάσταση των τραυμάτων της. Η ψυχολογική της κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Παρά την αντίθετη γνώμη των γιατρών, το πιθανότερο είναι πως την Πέμπτη θα πάρει εξιτήριο με δική της ευθύνη, συνοδεία φίλων, όπως μεταφέρει η ανταποκρίτρια του Star Λευκή Γεωργάκη, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της στην Κοζάνη.

Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι. Η οικογένειά της ζητά αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας».

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