Νωρίτερα θα δουν οι συνταξιούχοι τα χρήματα στους λογαρισμούς τους, με τις συντάξεις Αυγούστου 2026 να πληρώνονται πριν το τέλος του μήνα.

Ο e-ΕΦΚΑ θα εφαρμόσει το γνωστό σύστημα πληρωμών σε δύο δόσεις, ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των δικαιούχων.

Τα χρήματα θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Αναλυτικά οι ημερομηνίες των πληρωμών

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις στους δικαιούχους των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, καθώς και στους νέους συνταξιούχους που υπάγονται στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα θα πληρωθούν επικουρικές και κύριες συντάξεις:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Νέοι συνταξιούχοι από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά (ν. 4387/2016)

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν:

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΝΑΤ

Δημόσιο

Ταμεία Τραπεζών

ΟΤΕ

ΔΕΗ

ΕΤΑΤ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ταμεία μισθωτών του e-ΕΦΚΑ

επικουρικές και προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.