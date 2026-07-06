Φωτιά τώρα στην Ιεράπετρα - Εκκενώνεται οικισμός

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική στην Ιεράπετρα μετά από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτική περιοχή, στη θέση Μπραμιανά.
Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικοπτερα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026
Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια καθώς και διάσπαρτες κατοικίες.
Στις 12:39 εστάλη μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 6, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μπραμιανά #Ιεράπετρας της Περιφερειακής ενότητας #Λασιθίου.
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπραμιανά απομακρυνθείτε προς #Ιεράπετρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki…
Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, στην κατηγορια 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.