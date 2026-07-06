Φωτιά τώρα στην Ιεράπετρα - Εκκενώνεται οικισμός

Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική στην Ιεράπετρα μετά από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτική περιοχή, στη θέση Μπραμιανά. 

Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικοπτερα. 

 

 

Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια καθώς και διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 12:39 εστάλη μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα.

 

 

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, στην  κατηγορια 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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