Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη απολαμβάνει η Μαρία Αντωνά μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα.

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από την εξόρμησή τους στο νησί και, όπως ήταν αναμενόμενο, τα βλέμματα στράφηκαν στην εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Με ένα κομψό μαγιό που αναδείκνυε τη γυμνασμένη σιλουέτα της, η Μαρία Αντωνά πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά της Κρήτης, αποπνέοντας καλοκαιρινή διάθεση.

Σε άλλο στιγμιότυπο, τη βλέπουμε να απολαμβάνει βόλτα με jet ski στην Ελούντα, δείχνοντας να ζει στο έπακρο κάθε στιγμή των διακοπών της.

Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το ταξίδι, ενώ μέσα από τις αναρτήσεις της μοιράζεται εικόνες γεμάτες ήλιο, θάλασσα και χαλάρωση.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο Γιώργος Λιάγκας, με τον οποίο περνά ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Άλλωστε, λίγες ώρες νωρίτερα, η Μαρία Αντωνά είχε δημοσιεύσει και βίντεο με τον παρουσιαστή να παίζει πιάνο, δίνοντας στους followers της μια ακόμα γεύση από τις κοινές τους διακοπές.

Η Κρήτη φαίνεται πως αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για το ζευγάρι, που απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι με φόντο το απέραντο γαλάζιο.