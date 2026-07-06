Η Μαρία Αντωνά ποζάρει με μαγιό και κλέβει τις εντυπώσεις

Οι νέες καλοκαιρινές εικόνες στην Ελούντα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.07.26 , 11:44 Η Ελένη Μενεγάκη στην αποφοίτηση της Βαλέριας – Η συγκινητική ανάρτηση
06.07.26 , 11:23 Καλοκαιρινές εκπτώσεις: Το ωράριο λειτουργίας την Κυριακή 19 Ιουλίου
06.07.26 , 11:19 Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
06.07.26 , 11:15 Χαϊδάρι: Τον χτύπησε μέσα σε ιατρείο γιατί του είπε να μιλά πιο σιγά
06.07.26 , 11:03 Bilal: «Η jazz μου έμαθε να αφήνω χώρο στη μουσική»
06.07.26 , 11:02 Η Μαρία Αντωνά ποζάρει με μαγιό και κλέβει τις εντυπώσεις
06.07.26 , 11:00 E-Prix Σαγκάης: Η DS Automobiles με ένα μεγαλειώδες επίτευγμα
06.07.26 , 11:00 Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
06.07.26 , 10:55 Καιρός: Έρχεται καύσωνας και στην Ελλάδα - Πού θα σημειωθούν 40αρια
06.07.26 , 10:36 Παγκράτι: «Αιφνίδιο θάνατο» βλέπουν οι αρχές για τη σορό που βρέθηκε
06.07.26 , 10:27 Αλεξάνδρα Νίκα: Η μικρή Μιράντα αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της μαμάς της
06.07.26 , 10:24 Έρευνες για εμπόριο παιδιών μέσω Vinted μετά από καταγγελίες χρηστών
06.07.26 , 10:13 Φωτιά Ωραιόκαστρο: «Θάβουν» τη φωτιά για να περιορίσουν το τοξικό νέφος
06.07.26 , 09:59 Νένα Μεντή: «Το νόημα της ζωής είναι ο συνάνθρωπος-Δεν είμαι της θρησκείας»
06.07.26 , 09:50 Μιχάλης Σηφάκης - Ζωή Μαυρουδή: Full in love σε βραδινή έξοδο
Μαριλού Κατσαφάδου: Ο χωρισμός από γνωστό ηθοποιό, ο γιος και οι γονείς της
Άντζελα Δημητρίου: «Αυτό δεν είναι μάνα και το κατάλαβα τώρα... »
Η Μαρία Αντωνά ποζάρει με μαγιό και κλέβει τις εντυπώσεις
Μπουρδούμης - Δροσάκη: Ξανά μαζί για τα γενέθλια του γιου τους, Αναστάση!
Ελεονώρα Μελέτη - Θοδωρής Μαροσούλης: Με την κόρη τους στην Επίδαυρο
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Φαίη Σκορδά: Ποζάρει με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον γάμο της Οικονομάκου
Καιρός: Έρχεται καύσωνας και στην Ελλάδα - Πού θα σημειωθούν 40αρια
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Κρήτη: Βρέθηκε νεκρή γνωστή δημοσιογράφος μέσα στο αυτοκίνητό της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Μαρία Αντωνά κάνει jet ski

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αντωνά απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές στην Κρήτη με τον Γιώργο Λιάγκα.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες με κομψό μαγιό, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα της.
  • Απολαμβάνει βόλτες με jet ski στην Ελούντα και μοιράζεται στιγμές χαλάρωσης στα social media.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας συμμετέχει στις διακοπές, παίζοντας πιάνο σε βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία.
  • Η Κρήτη είναι ο ιδανικός προορισμός για το ζευγάρι, που απολαμβάνει το καλοκαίρι του.

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη απολαμβάνει η Μαρία Αντωνά μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα.

Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα

 

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από την εξόρμησή τους στο νησί και, όπως ήταν αναμενόμενο, τα βλέμματα στράφηκαν στην εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Η Μαρία Αντωνά φωτογραφίζει τον Γιώργο Λιάγκα που έγινε κουμπάρος σε γάμο

Η Μαρία Αντωνά ποζάρει με μαγιό και κλέβει τις εντυπώσεις

Με ένα κομψό μαγιό που αναδείκνυε τη γυμνασμένη σιλουέτα της, η Μαρία Αντωνά πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά της Κρήτης, αποπνέοντας καλοκαιρινή διάθεση.

Σε άλλο στιγμιότυπο, τη βλέπουμε να απολαμβάνει βόλτα με jet ski στην Ελούντα, δείχνοντας να ζει στο έπακρο κάθε στιγμή των διακοπών της.

Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το ταξίδι, ενώ μέσα από τις αναρτήσεις της μοιράζεται εικόνες γεμάτες ήλιο, θάλασσα και χαλάρωση.

Η Μαρία Αντωνά ποζάρει με μαγιό και κλέβει τις εντυπώσεις

Στο πλευρό της βρίσκεται ο Γιώργος Λιάγκας, με τον οποίο περνά ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Μαρία Αντωνά ποζάρει με μαγιό και κλέβει τις εντυπώσεις

Άλλωστε, λίγες ώρες νωρίτερα, η Μαρία Αντωνά είχε δημοσιεύσει και βίντεο με τον παρουσιαστή να παίζει πιάνο, δίνοντας στους followers της μια ακόμα γεύση από τις κοινές τους διακοπές.

Η Μαρία Αντωνά ποζάρει με μαγιό και κλέβει τις εντυπώσεις

Η Κρήτη φαίνεται πως αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για το ζευγάρι, που απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top