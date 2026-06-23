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Η Μαρία Αντωνά εμφανίστηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα / Βίντεο ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αντώνα διανύει μια επιτυχημένη περίοδο προσωπικά και επαγγελματικά, συμμετέχοντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα».
  • Έχει σχέση με τον Γιώργο Λιάγκα, με τον οποίο διατηρεί μια όμορφη και δυνατή σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες με μαγιό στο Instagram, προκαλώντας θαυμασμό στους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Η Έλενα Τσιγκρινού ζήτησε συμβουλές για τη διατροφή της, με την Αντώνα να απαντά χιουμοριστικά.

Η Μαρία Αντώνα διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η ίδια βρίσκεται στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, όπου έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με την ετοιμολογία και το χιούμορ της.

Αλλά και στα προσωπικά της δεν πάει πίσω, βρίσκοντας τα τελευταία χρόνια την αγάπη στο πρόσωπο του Γιώργου Λιάγκα, με τον οποίο έχει δημιουργήσει μια όμορφη και δυνατή σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Μαρία Αντωνά φωτογραφίζει τον Γιώργο Λιάγκα που έγινε κουμπάρος σε γάμο

Ο έρωτας φαίνεται πως έχει ανανεώσει τη ραδιοφωνική παραγωγό, η οποία το μεσημέρι της Τρίτης 24/6 έβαλε φωτιά στο Instagram. Η ίδια μοιράστηκε δύο φωτογραφίες της με μαγιό, στις οποίες ποζάρει με κορμί... λαμπάδα.

Στο ένα στιγμιότυπο φωτογραφίζεται μπροστά στον καθρέφτη με ένα διαχρονικό μαύρο μπικίνι και στο άλλο φαίνεται να λιάζεται φορώντας ένα εξίσου εντυπωσιακό μπικίνι σε απαλή dusty pink απόχρωση.

Μαρία Αντωνά: Οι εντυπωσιακές πόζες με μαγιό

Μαρία Αντωνά: Οι εντυπωσιακές πόζες με μαγιό

Μαρία Αντωνά: Οι εντυπωσιακές πόζες με μαγιό

Η Μαρία Αντώνα, με τις άψογες αναλογίες της, «έκοψε» την ανάσα στους διαδικτυακούς της φίλους. Οι καλοκαιρινές της πόζες δεν άφησαν ασυγκίνητη ούτε την Έλενα Τσιγκρινού, η οποία ζήτησε να μάθει τα μυστικά της διατροφής της.

«Πες μας τι τρως ❤️», τη ρώτησε η τραγουδίστρια, με την ίδια να απαντά χιουμοριστικά: «Φακορύζο 😂».

 

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