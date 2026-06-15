Η Μαρία Αντωνά φωτογραφίζει τον Γιώργο Λιάγκα που έγινε κουμπάρος σε γάμο

Οι selfies του ζευγαριού με matchy - matchy γαλάζια looks

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Κουμπάρος σε γάμο γνωστού επιχειρηματία έγινε ο Γιώργος Λιάγκας

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Κουμπάρος σε γάμο γνωστού επιχειρηματία έγινε το απόγευμα της Κυριακής 14 Ιουνίου ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, με την παρουσία μόνο λίγων συγγενών και φίλων του ζευγαριού, σε μία ιδιωτική τελετή δίπλα στη θάλασσα. Ο γνωστός παρουσιαστής του ANT1 άλλαξε τα στέφανα στο ζευγάρι.

Λίγο αργότερα, η σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα, Μαρία Αντωνά μοιράστηκε και εκείνη τη δική της στιγμή από τον γάμο, φωτογραφίζοντας τον παρουσιαστή την ώρα που βρισκόταν δίπλα στον γαμπρό.

Μετά το μυστήριο, η Μαρία Αντωνά δημοσίευσε φωτογραφίες και selfies από την τελετή, στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα, έξω από την εκκλησία. Οι δυο τους, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι πόζαραν στον φακό με matchy -matchy looks στα μπλε.

Ο παρουσιαστής και η ραδιοφωνική παραγωγός είναι ζευγάρι περίπου δύο χρόνια και σε αντίθεση με την αρχική περίοδο όπου κρατούσαν πιο χαμηλούς τόνους και δεν έκαναν κοινές δημόσιες εμφανίσεις, πλέον οι δυο τους δεν «κρύβονται». Kάνουν κοινές αναρτήσεις στα social medial. Είναι, όμως, πάντοτε προσεκτικοί.

Δες τις φωτογραφίες

λιαγκας αντωνά

λιαγκας αντωνά

λιαγκας αντωνά
λιαγκας αντωνά

λιαγκας αντωνά

λιαγκας αντωνά

λιαγκας αντωνά

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
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