Πολλοί άντρες θέλουν να γυμναστούν όμως είτε επειδή εργάζονται πολλές ώρες, είτε επειδή δεν έχουν χρήματα να διαθέσουν για το γυμναστήριο, τελικά δεν τα καταφέρνουν.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, λοιπόν μέσα από ένα βιντεάκι που δημοσίευσε στην προσωπική του σελίδα στο Instagram έδειξε 8+1 ασκήσεις που όλοι μπορούν να κάνουν. Όπως είπε μάλιστα ο ίδιος έτσι προπονείται το καλοκαίρι.

1.Super set έλξεις σε μονόζυγο με εκτάσεις ώμων



Για να κάνεις αυτή την άσκηση χρειάζεται ένα μονόζυγο, ή ακόμα και ένα γερό κλαδί δέντρου. Η άσκηση γυμνάζει χέρια και πλάτη και βελτιώνει τη στάση του σώματος.



2.Super set κάμψεις σε καθίσματα



Η συγκεκριμένη άσκηση γυμνάζει και το πάνω και το κάτω μέρος του σώματός μας ενώ παράλληλα μας βοηθάει να κάψουμε θερμίδες.

3. Οι κλασικές κάμψεις θωρακίζουν το στήθος, τους ώμους και τους τρικεφάλους ,4. ενώ τα καθίσματα (squats) που δείχνει ο Σάκης, γυμνάζουν τετρακέφαλους και γλουτούς.



5.Bended reverse fly με όρθια κωπηλατική



Αυτή η άσκηση είναι ιδανική αν θέλεις να διορθώσεις τη στάση του σώματος. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι λάστιχα αντίστασης. Εναλλακτικά μπορείς να την κάνεις και χρησιμοποιώντας μπουκαλάκια νερού. Αυτή η άσκηση χωρίζεται σε δύο σημεία, 6. στο πρώτο σκύβεις ελαφρώς μπροστά για τα reverse flies και στη 7. συνέχεια περνάς σε όρθια κωπηλατική.



8.Side bends με δικεφάλους

Οι κάμψεις κορμού κάνουν καλό στη μέση και τους κοιλιακούς.



9. Κοιλιακοί



Φυσικά από τις ασκήσεις δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι κλασικοί κοιλιακοί καθώς έχουν πολλά οφέλη.



Προστατεύουν τη μέση και μειώνουν τους πόνους, βοηθούν στη στάση του σώματος και βοηθούν το σώμα να μένει σταθερό σε κάθε κίνηση.



