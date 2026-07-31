Τι είχε πει η Ελίζαμπεθ σε συνέντευξή της για τον σύζυγό της και τον γάμο τους/ βίντεο από MEGA

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι πριν από δύο μήνες όμως η ίδια γνωστοποίησε την ευχάριστη είδηση τώρα.Το μωράκι της, όπως η ίδια αποκάλυψε, ήρθε στη ζωή πρόωρα και πιο συγκεκριμένα στην 31η εβδομάδα κύησης.



Η δημοσιογράφος δημοσίευσε στο Instagram της φωτογραφίες από το μαιευτήριο με την ίδια να κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο της και να λάμπει από ευτυχία.

«Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου… είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο Δώρο της ζωής μου. Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν…



Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός… αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής.



Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο Πολύτιμο… Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου! Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά… στην Καρδιά, στην Πίστη και στην Θετική μας σκέψη.



Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ. Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα Θαύματα υπάρχουν… και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα. Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο Δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ.

Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη, σας παρουσιάζω τον γιο μου. Το μικρό μου θαύμα. Τη μεγαλύτερη προσευχή που εισακούστηκε. Την πιο όμορφη ευλογία της ζωής μου. Καλώς ήρθες στη ζωή μας, αγόρι μου…» έγραψε στην προσωπική της σελίδα.

Δίπλα της από την πρώτη στιγμή ήταν ο σύζυγός της Νεκτάριος Λεμονίδης.



