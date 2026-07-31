H αξία του ελεύθερου χρόνου δεν κρίνεται από το πόσα πετύχαμε, αλλά από το πώς μας έκανε να νιώσουμε

Αν νιώθεις ότι κάθε Κυριακή καταλήγει να είναι μια ατελείωτη λίστα από δουλειές, ψώνια και προετοιμασία για τη νέα εβδομάδα, ίσως ήρθε η στιγμή να γνωρίσεις το French Sunday. Η νέα wellness τάση, εμπνευσμένη από τον γαλλικό τρόπο ζωής, προτείνει κάτι πολύ πιο απλό: να σταματήσεις να προσπαθείς να είσαι συνεχώς παραγωγικός και να αφιερώσεις χρόνο σε όσα πραγματικά σε ξεκουράζουν.

Τι είναι το «French Sunday»;

Το French Sunday βασίζεται στη φιλοσοφία που επικρατεί στη Γαλλία, όπου η Κυριακή θεωρείται ημέρα ξεκούρασης, χαλάρωσης και ποιοτικού χρόνου με τους αγαπημένους μας. Πολλά καταστήματα παραμένουν κλειστά, δίνοντας στους ανθρώπους την ευκαιρία να επιβραδύνουν τους ρυθμούς τους και να απολαύσουν στιγμές χωρίς πρόγραμμα.

Όπως εξηγεί ο Alex Snider, ειδικός στο Slow Mindfulness και συγγραφέας του βιβλίου Sometimes You Should Be Late: The Quiet Rebellion of Slowing Down in a World Obsessed with Speed, η ιδέα είναι απλή: να χρησιμοποιούμε τον χρόνο μας με τρόπους που πραγματικά μας αναζωογονούν.

«Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε το Σαββατοκύριακο σαν μια ακόμη ευκαιρία για να είμαστε παραγωγικοί. Μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας τι σημαίνει "χρόνος που άξιζε να ζήσουμε"», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Γάλλοι έχουν μάθει να απολαμβάνουν τα αργά γεύματα, τις μεγάλες συζητήσεις και τις χαλαρές στιγμές στο πάρκο με την οικογένεια ή τους φίλους, χωρίς να αισθάνονται ότι «χάνουν χρόνο».

Πώς μπορείς να κάνεις κι εσύ ένα French Sunday;

Το καλύτερο με αυτή την τάση είναι ότι δεν απαιτεί χρήματα, ειδικό πρόγραμμα ή κάποια νέα συνήθεια. Στην πραγματικότητα, το μόνο που χρειάζεται είναι να δώσεις στον εαυτό σου την άδεια να κάνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη.

Διαβάστε για τα μυστικά του French Friday στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρoυ