Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια

Πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι - Δύο ηλικιωμένοι στο νοσοκομείο

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (31/7/2026)

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Αργολίδα, καθώς δύο πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ενεργοποίηση του 112. Η πιο δύσκολη «μάχη» με τις φλόγες είναι στα Φίχτια, κοντά στις Μυκήνες, όπου η φωτιά εξαπλώθηκε σε ελαιώνες και αγροτοδασική έκταση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δυστυχώς οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό κι έχουν καεί σπίτια. 

Φωτιά Φίχτι

Καίγονται σπίτια στα Φίχτια / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή των Φιχτίων, σε μικρή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με τις Αρχές να δίνουν εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων προς το Άργος. Το 112 ενεργοποιήθηκε και οι πολίτες κλήθηκαν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Φωτιά Βοιωτία: Δύο μέτωπα σε Ξηρονομή & Καλαμάκι- 112 για Πόρτο Γερμενό

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο μέτωπο των Φιχτίων έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια

Φωτιά Αργολίδα: Κλειστή η Παλαιά Εθνική Οδός 

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση και για την κυκλοφορία στην περιοχή. Για λόγους ασφαλείας, αλλά και προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, η Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους – Κορίνθου, στο ύψος των Φιχτίων. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Φωτιά σε Βοιωτία και Αργολίδα: Εκκενώνεται μέσω θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος

Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια

Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη δυσκολότερο εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Οι ριπές ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς και παράλληλα περιορίζουν τις δυνατότητες αποτελεσματικής επέμβασης των εναέριων μέσων. Η Αργολίδα βρίσκεται σήμερα σε Κατηγορία Κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια

Φωτιά Αργολίδα: Και δεύτερο μέτωπο, στη Χινίτσα 

Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια

Ρίψεις νερού από εναέρια μέσα / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Την ίδια ώρα, ένα δεύτερο πύρινο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή της Χινίτσας, στο Πόρτο Χέλι, σε αγροτοδασική έκταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και τουριστικές εγκαταστάσεις, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Για τη Χινίτσα ενεργοποιήθηκε επίσης το 112, με τους πολίτες να καλούνται να απομακρυνθούν προς το Πόρτο Χέλι. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Ερμιονίδας συνδράμουν την προσπάθεια. Νεότερη ενημέρωση ανέφερε ότι η φωτιά στη Χινίτσα τέθηκε υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, με την εκκένωση να έχει δοθεί προληπτικά.

Γύρω στις 14:00 εκδόθηκε νέο 112 για εκκένωση της περιοχής Μπόρσας προς το Κουτσοπόδι. 

Η προσοχή, ωστόσο, παραμένει στραμμένη στα Φίχτια, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν με στόχο να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς και να αποτρέψουν την προσέγγισή της σε κατοικημένες περιοχές και στις Μυκήνες.

Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη των μετώπων λεπτό προς λεπτό, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο παράγοντα που δυσκολεύει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Φωτιά Αργολίδα: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Κάηκαν σπίτια στα Φίχτια

Σκληρή η μάχη με τις φλόγες / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Φωτιά και στο Κομπότι Άρτας

Φωτιά ξέσπασε και στην Άρτα και βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Κομπότι και για την κατάσβεσή της έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη, ενώ έχουν σηκωθεί και δύο εναέρια μέσα.

Για τη φωτιά, που καίει αγροτοδασική έκταση, έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μετά τις 15:30 εκδόθηκε και 112 που ζητά από όσους βρίσκονται στην περιοχή Κομπότι να εκκενώσουν προς το Γήπεδο Σελλάδων. 

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