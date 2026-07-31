Ιός Δυτικού Νείλου: Προβληματισμός για τους 4 θανάτους σε μία εβδομάδα/ εκπομπή Καλοκαίρι Μαζί, Ant1

Ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται από τον ΕΟΔΥ, ιδίως στην Αττική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση, έχουν καταγραφεί έως τις 29/7/26, 42 περιστατικά λοίμωξης στη χώρα, εκ των οποίων:

35 στην Περιφέρεια Αττικής

στην Περιφέρεια πέντε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

στην Περιφέρεια και δύο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές της Αττικής στις οποίες καταγράφηκαν τα περισσότερα κρούσματα

Στην Περιφέρεια Αττικής, έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες:

Ανατολικής Αττικής

Βορείου Τομέα Αθηνών

Νοτίου Τομέα Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

και Δυτικής Αττικής

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, όμως φέτος καταγράφεται αυξανόμενος αριθμός περιστατικών σε συγκεκριμένες περιοχές, αρκετά νωρίς στην περίοδο μετάδοσης.

Στον πίνακα του ΕΟΔΥ φαίνεται η γεωγραφική κατανομή των δηλωθέντων εγχώριων κρουσμάτων με εργαστηριακά διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ανά εκτιμώμενο Δήμο έκθεσης.

Ενδεικτικά, κρούσματα έχουν καταγραφεί στους δήμους:

Σπάτων- Αρτέμιδος (9) Παλλήνης (4) Μαρκόπουλου- Μεσογαίας (4) Γλυφάδας (2) Βάρης- Βούλας - Βουλιαγμένης (2) Αγίας Παρασκευής (2) Λαρισαίων (2) Κρωπίας (1) Λαυρεωτικής (1) Παιανίας (1) Ραφήνας- Πικερμίου (1) Νέας Ιωνίας (1) Χαλανδρίου (1) Παπάγου - Χολαργού (1) Αθηναίων (1) Φυλής (1) Τεμπών (1) Πέλλας (1) Σκύδρας (1)

Iός Δυτικού Νείλου: 4 θάνατοι, 5 άνθρωποι στη ΜΕΘ και 8 νοσηλείες

Aπό τα 42 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα:

τα 37 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση)

και 5 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 21 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχει διαγνωσθεί, επίσης, ένα ακόμη κρούσμα της λοίμωξης, με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων (και σε ενδημική χώρα του εξωτερικού), για το οποίο η πιθανή χώρα έκθεσης παραμένει απροσδιόριστη, και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 29/07/2026, έχουν καταγραφεί τέσσερις θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 75 έτη, εύρος: 66 - 91 έτη).

Πέντε ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, οκτώ με απλή νοσηλεία και 25 έχουν λάβει εξιτήριο.