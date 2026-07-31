Περιέχουν συστατικά που βοηθούν στην προστασία από το ορατό φως και στη διατήρηση της υγρασίας της επιδερμίδας

Κι ενώ έχουμε μάθει να μην βγαίνουμε από το σπίτι χωρίς SPF στο πρόσωπο, η νέα γενιά του sun care έρχεται να μας θυμίσει πως η προστασία δεν τελειώνει εκεί. Καθώς η beauty βιομηχανία εξελίσσεται και η φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται όλο και πιο στοχευμένη, ένα σημείο που μέχρι σήμερα περνούσε απαρατήρητο έρχεται στο προσκήνιο: Το τριχωτό της κεφαλής.

Όπως εξηγούν οι δερματολόγοι, το τριχωτό είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη περιοχή, ειδικά στη χωρίστρα των μαλλιών, στη γραμμή του μετώπου, στα σημεία όπου τα μαλλιά είναι πιο λεπτά αλλά και στην κορυφή του κεφαλιού.

Η συνεχής έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει από έγκαυμα μέχρι μακροχρόνιες φθορές στην επιδερμίδα, όπως αυξημένη ευαισθησία, ανομοιόμορφο τόνο και σημάδια φωτογήρανσης.

Μέχρι τώρα, αποφεύγαμε το αντηλιακό στο κεφάλι, διότι φοβόμαστε ότι θα αφήσει λιπαρότητα, θα βαραίνει τα μαλλιά ή θα χαλάσει το χτένισμά μας. Η νέα γενιά scalp sunscreens όμως έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα με ανάλαφρες υφές σε μορφή πούδρας, spray, mist ή λεπτόρρευστων συνθέσεων που εφαρμόζονται εύκολα χωρίς να επηρεάζουν το hairstyle.

Οι ειδικοί προτείνουν να επιλέγουμε προϊόντα με SPF 30 και ιδανικά SPF 50, με ευρέος φάσματος προστασία UVA και UVB. Εξίσου σημαντική είναι η σωστή εφαρμογή: Δεν ξεχνάμε τη χωρίστρα, τη γραμμή των μαλλιών και τα αυτιά, ενώ η ανανέωση του αντηλιακού κάθε δύο ώρες όταν βρισκόμαστε σε άμεση έκθεση στον ήλιο παραμένει απαραίτητη.

Φυσικά, το πιο chic καλοκαιρινό αξεσουάρ παραμένει το καπέλο. Οι δερματολόγοι προτείνουν επιλογές με φαρδύ γείσο ή υφάσματα με δείκτη προστασίας UPF, καθώς ένα απλό baseball cap συχνά αφήνει εκτεθειμένα τα πλαϊνά και το πίσω μέρος του κεφαλιού.

Η νέα φιλοσοφία του sun care είναι ξεκάθαρη: Όπως προστατεύουμε το πρόσωπο και το σώμα μας, έτσι πρέπει να φροντίζουμε και το τριχωτό. Γιατί η πραγματική πολυτέλεια είναι η πρόληψη – και το πιο όμορφο καλοκαιρινό look ξεκινά από υγιή επιδερμίδα.

Δες στο Allyou.fe τα scalp αντηλιακά που αξίζουν μια θέση στο καλοκαιρινό νεσεσέρ σου.

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου