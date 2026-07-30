4 shoe trends που ξεχώρισα για elevated εμφανίσεις εντός και εκτός πόλης

Aυτά είναι τα σχέδια που θα δώσουν νέα διάσταση σε κάθε εμφάνιση

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Οι κορυφαίες προτάσεις, για τις τάσεις του καλοκαιριού.

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Η άφιξη του καλοκαιριού σηματοδοτεί τη στιγμή που τα σανδάλια γίνονται οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της γκαρνταρόμπας. Υπάρχουν λίγα κομμάτια που μπορούν να αλλάξουν τόσο εύκολα τη διάθεση ενός καλοκαιρινού look όσο ένα ζευγάρι σανδάλια. Είναι η τελευταία πινελιά που δίνει χαρακτήρα σε ένα λινό φόρεμα, αναβαθμίζει ένα απλό denim σύνολο και κάνει ακόμη και την πιο μίνιμαλ εμφάνιση να δείχνει πιο προσεγμένη.

heel

Κάθε καλοκαίρι, πριν ακόμη αναζητήσω το επόμενο φόρεμα ή την καινούργια μου ψάθινη τσάντα, πάντα ξεκινώ από τα σανδάλια. Γιατί ξέρω πως αυτό είναι το αξεσουάρ που θα καθορίσει το ύφος όλων των εμφανίσεών μου, από το πρωινό στην πόλη μέχρι το δείπνο δίπλα στη θάλασσα.

Summer skirt: 5 τρόποι που οι Γαλλίδες φορούν τη φούστα

Αν, λοιπόν, σχεδιάζεις να προσθέσεις μόνο ένα καινούργιο ζευγάρι στη συλλογή σου ας είναι ένα από τα παρακάτω trends που αξίζει πραγματικά να έχεις στο ραντάρ σου.

Heel thongs

heel

Η σαγιονάρα αφήνει πίσω της την εικόνα του αξεσουάρ παραλίας και αποκτά fashion χαρακτήρα. Σε δέρμα, με γλυπτικά τακούνια, ιδιαίτερες υφές ή μίνιμαλ γραμμές, συνδυάζεται ακόμη και με σατέν φορέματα, tailored παντελόνια και βραδινά looks υπογραμμίζοντας ότι ένα καθημερινό κομμάτι μπορεί να αποκτήσει πολυτελή αισθητική.

Embellished σανδάλια

sandals

Φέτος τα κοσμήματα δεν περιορίζονται στον λαιμό ή στα χέρια. Πέτρες, μεταλλικές λεπτομέρειες, πλεξίδες, κρύσταλλα, studs και ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία μεταμορφώνουν ακόμη και το πιο απλό σανδάλι σε κυρίαρχο πρωταγωνιστή. Χτίσε το look σου γύρω από αυτό και ρίξε τους τόνους στα υπόλοιπα αξεσουάρ.

Δείτε όλες τις προτάσεις για τα παπούτσια του καλοκαιριού, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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