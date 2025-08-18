Τάκης Βαμβακίδης: Στο νοσοκομείο με πνευμονική εμβολή

Ο Τάκης Βαμβακίδης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στις 14 Αυγούστου, αντιμετωπίζοντας οξεία πνευμονική εμβολή.
Παραμονή της Παναγίας, ένιωσε έντονο βήχα και δυσκολία στην αναπνοή, που τον ανάγκασαν να ζητήσει άμεση βοήθεια.
Οι γιατροί διαπίστωσαν το πρόβλημα και ξεκίνησαν αμέσως θεραπεία με φάρμακα, ενώ του συνέστησαν πλήρη ανάπαυση και παρακολούθηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με ασφάλεια.
Ο ηθοποιός, παρότι ανήσυχος για την υγεία του, στεναχωριέται περισσότερο που δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο μεγάλο οδοιπορικό στον Πόντο, που είχε οργανώσει με τις «Εκδόσεις-Ταξίδια Τραπεζούς» και γνωστό επχειρηματία.
Το ταξίδι αυτό ήταν προγραμματισμένο να γίνει από τις 18 έως τις 27 Αυγούστου και περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα με ποντιακές αφηγήσεις και μουσική, με τρία πούλμαν γεμάτα συμμετέχοντες.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ontime, ο Τάκης ζήτησε συγγνώμη από όσους τον περίμεναν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συγχωρέστε με αδέλφια... Η Παναϊα με σκέπασε».