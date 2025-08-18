Τάκης Βαμβακίδης: Στο νοσοκομείο με πνευμονική εμβολή

Γιατί ζήτησε συγγνώμη ο γνωστός ηθοποιός;

Τελευταία Νέα
18.08.25 , 15:16 Κωνσταντίνος Αργυρός: Ξεκούραση και γκολφ σε πολυτελές θέρετρο!
18.08.25 , 15:10 Φωτιά τώρα στη Φωκίδα - Συνδράμουν εναέρια μέσα
18.08.25 , 15:06 Βερνίκου: «Κόβουν» την ανάσα οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Ιόνιο
18.08.25 , 14:59 Τάκης Βαμβακίδης: Στο νοσοκομείο με πνευμονική εμβολή
18.08.25 , 14:47 Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τη 47χρονη
18.08.25 , 14:10 Μαρίνα Καλογήρου: «Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο μοναστήρια»
18.08.25 , 13:46 Αύγουστος 2025: «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια»
18.08.25 , 13:39 Συγκινεί ο Αντρέας Γεωργίου για τα 31 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας του
18.08.25 , 13:29 Τραγωδία στην Εγνατία Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής: 3 απανθρακωμένοι από τροχαίο
18.08.25 , 13:19 Γουδί: Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο - Νεκρός ο ασθενής που μετέφερε
18.08.25 , 13:16 Η Δέσποινα Βανδή παίζει βελάκια σε καφέ μπαρ στην Κρήτη!
18.08.25 , 12:48 «Έκπληξη» στις τιμές του φυσικού αερίου: Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025
18.08.25 , 12:27 Ιωάννα Τούνη: Έκοψε τούρτα με τον Πάρη για τα γενέθλιά της
18.08.25 , 12:13 Σωκράτης Μάλαμας & Ιουλία Καραπατάκη: Συνεχίζονται οι live εμφανίσεις τους
18.08.25 , 12:12 Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου σε είσοδο πολυκατοικίας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Τάκης Βαμβακίδης στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τάκης Βαμβακίδης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στις 14 Αυγούστου, αντιμετωπίζοντας οξεία πνευμονική εμβολή.

Παραμονή της Παναγίας, ένιωσε έντονο βήχα και δυσκολία στην αναπνοή, που τον ανάγκασαν να ζητήσει άμεση βοήθεια.

Βαμβακίδης: «Αγαπάω τον Πόντο και σέβομαι τις ρίζες μου»

Οι γιατροί διαπίστωσαν το πρόβλημα και ξεκίνησαν αμέσως θεραπεία με φάρμακα, ενώ του συνέστησαν πλήρη ανάπαυση και παρακολούθηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με ασφάλεια.

Στο νοσοκομείο ο Τάκης Βαμβακίδης

Ο ηθοποιός, παρότι ανήσυχος για την υγεία του, στεναχωριέται περισσότερο που δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο μεγάλο οδοιπορικό στον Πόντο, που είχε οργανώσει με τις «Εκδόσεις-Ταξίδια Τραπεζούς» και γνωστό επχειρηματία.

Το ταξίδι αυτό ήταν προγραμματισμένο να γίνει από τις 18 έως τις 27 Αυγούστου και περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα με ποντιακές αφηγήσεις και μουσική, με τρία πούλμαν γεμάτα συμμετέχοντες.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ontime, ο Τάκης ζήτησε συγγνώμη από όσους τον περίμεναν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συγχωρέστε με αδέλφια... Η Παναϊα με σκέπασε».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΚΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top