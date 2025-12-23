Nissan - Θεοχαράκης: H μεγάλη κίνηση για τα Χριστούγεννα

Χριστουγεννιάτικο Bazaar για φιλανθρωπικό σκοπό στις εγκαταστάσεις της

Nissan - Θεοχαράκης: H μεγάλη κίνηση για τα Χριστούγεννα
Nissan - Θεοχαράκης: H μεγάλη κίνηση για τα Χριστούγεννα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της στη Λ. Αθηνών 169 χριστουγεννιάτικο bazaar για φιλανθρωπικό σκοπό, σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις σταθερές δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας.

Nissan - Θεοχαράκης: H μεγάλη κίνηση για τα Χριστούγεννα

Στόχος του χριστουγεννιάτικου bazaar ήταν η ενίσχυση του έργου της ΕΛΕΠΑΠ, η οποία για δεκαετίες βρίσκεται σταθερά στο πλευρό παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποκατάστασης και δια βίου στήριξη, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής της αποστολής.

Nissan - Θεοχαράκης: H μεγάλη κίνηση για τα Χριστούγεννα

Οι εργαζόμενοι της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. πραγματοποίησαν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, στηρίζοντας έμπρακτα το πολύτιμο έργο της ΕΛΕΠΑΠ. Η θερμή τους ανταπόκριση και η ενεργή τους συμμετοχή ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας, αναδεικνύοντας τη σημασία των πράξεων και της φροντίδας προς τον συνάνθρωπο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που τέτοιες ενέργειες είναι πιο πολύτιμες από ποτέ.

Nissan - Θεοχαράκης: H μεγάλη κίνηση για τα Χριστούγεννα

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., μιας εταιρείας με μακρά ιστορία και συνεχή δράση στην ελληνική κοινωνία, με συνέπεια και διαχρονική προσήλωση σε πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς.

NISSAN
 |
NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR
