Κατασκοπεία: Ποιος είναι ο Σμήναρχος - Τα προφίλ στα social media

Tα... προσόντα του και οι αναρτήσεις του

Άνθρωπος υπεράνω πάσης υποψίας ήταν ο Σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία / Ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άνθρωπος υπέρανω πάσης υποψίας ήταν ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία, όπως φαίνεται και από το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Σε διαθεσιμότητα ο Σμήναρχος - Κινδυνεύει ακόμη και με ισόβια

Ο κατηγορούμενος έμοιαζε αψεγάδιαστος. Διαφήμιζε τις επαγγελματικές του ικανότητες, δήλωνε εθελοντής και οικολογικά ευαίσθητος. Θόλωνε τα νερά με αναρτήσεις κατά των κυβερνοεπιθέσεων, ενώ στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται τα ταξίδια του σε Γερμανία και Κίνα. 

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιαζόταν ως ο πιο «καθαρός» άνθρωπος του κόσμου. Του άρεσε να ψαρεύει και να κάνει εξορμήσεις στη φύση. Προέβαλε τις οικολογικές του ευαισθησίες, αφού συμμετείχε και σε αναδασώσεις. 

«Αναδάσωση στη Βάρη. Ο εθελοντισμός έχει να κάνει με την αναζωογόνηση, την προσφορά και μία σούπερ προπόνηση», ανέφερε σε ανάρτησή του στο LinkedIn.  

Ανάρτηση σμήναρχου που συνελήφθη για κατασκοπεία

Υπόθεση κατασκοπείας: O Σμήναρχος διαφήμιζε τα προσόντα του 

Διατηρούσε επαγγελματικό προφίλ στο LinkedIn, όπου, όπως φαίνεται, ανέφερε ότι είναι διαπιστευμένος τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ, στον τομέα των Συστημάτων Επικοινωνίας και Πληροφοριών. 

Προέβαλε, όμως, υπερβολικά τις δεξιότητές του, κάτι που δε συνηθίζουν οι ένστολοι, ιδίως σε τόσο νευραλγικές θέσεις. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο 54χρονος λειτουργούσε ως κατάσκοπος.  

Σμήναρχος κατασκοπεία

«Έχουμε πολλούς πιλότους ήρωες, αλλά προδότες όχι. Αυτός τώρα πώς και τι, δεν έχω ιδέα. Σπίλωσε το όνομά μας και είμαστε λυπημένοι γι’ αυτό», δήλωσε στο Star αξιωματικός εν αποστρατεία.  

Υπόθεση κατασκοπείας: «Θόλωνε» τα νερά με αναρτήσεις  

Στις αναρτήσεις του κυριαρχούσε το ΝΑΤΟ, από την επέτειο των 75 χρόνων έως συνέδρια που πραγματοποιούνταν ανά τον κόσμο και την Ελλάδα. 

Για να «θολώσει» τα νερά, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας αναφερόταν συχνά στον «εσωτερικό κίνδυνο που συνήθως προέρχεται από άτομα με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και συστήματα». 

«Οι κακόβουλοι παράγοντες ζουν ανάμεσά μας – δουλεύουμε μαζί τους. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να τους λάβει σοβαρά υπόψη και να τους περιορίσει. Οι insiders μπορούν να αποβούν σημαντική απειλή για κάθε επιχείρηση, αν υποτιμηθούν», έγραφε σε άλλη ανάρτησή του.  

Κατασκοπεία: Ποιος είναι ο Σμήναρχος - Τα προφίλ στα social media

Στρατολόγησαν τον «τέλειο» κατάσκοπο - Τα ταξίδια στην Κίνα  

Ο Σμήναρχος έκανε και αρκετά repost που αφορούσαν την Κίνα, από εντυπωσιακά βίντεο με drones για την Κινεζική Πρωτοχρονιά έως επιστημονικές ανακαλύψεις στον χώρο της υγείας. 

Την ίδια ώρα, δύο ταξίδια που πραγματοποίησε στο εξωτερικό θεωρούνται κρίσιμα για όσα ακολούθησαν. Η «επαφή» του με τους Κινέζους έγινε μέσω του LinkedIn, ενώ η στρατολόγησή του φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, όταν βρισκόταν εκεί για νατοϊκή αποστολή. Είχε προηγηθεί, βέβαια, και ένα ιδιωτικό ταξίδι του στην Κίνα. 

«Οι Κινέζοι δεν χρησιμοποιούν πλέον φανερούς κατασκόπους ή κατασκόπους με παλτό. Χρησιμοποιούν ανθρώπους εκ των έσω, που έχουν πρόσβαση, για να αγοράζουν –με μεγάλα χρηματικά ποσά– εσωτερικές πληροφορίες», σχολίασε ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, Κωνσταντίνος Ιατρίδης.  

Ο 54χρονος διέθετε υψηλή κατάρτιση, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Αγγλία, ενώ είχε παρακολουθήσει εξειδικευμένες μετεκπαιδεύσεις ακόμη και στην Ακαδημία Δικτύων Palo Alto στην Καλιφόρνια. 

Οι Κινέζοι στρατολόγησαν τον κατάλληλο άνθρωπο, στην κατάλληλη θέση. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
 |
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ
 |
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
