Ιωάννα Τούνη: Δέχτηκε παρατήρηση στη Σαουδική Αραβία για την αμφίεσή της

Εδώ και λίγες ώρες, η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, μαζί με τον επί ένα χρόνο σύντροφό της, τον γοητευτικό επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Ο αγαπημένος της, με αφορμή την επέτειό τους που ήταν πρόσφατα, θέλησε να κάνει στην influencer δώρο ένα ταξίδι-έκπληξη σε μυστικό προορισμό. Ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη επέλεξε το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο, κατά τη χθεσινή τους βόλτα είχαν ένα απρόοπτο, αφού οι αστυνομικές αρχές του Ριάντ έκαναν παρατήρηση στην Ιωάννα Τούνη για το σκίσιμο που είχε το φόρεμά της.

«Χθες στη βόλτα, φορούσα αυτό εδώ το φόρεμα. Το βλέπεις πώς είναι έτσι; Κλειστό. Μακρύ. Και μου έκανε παρατήρηση το Ριάντ police, Saudi police, δε ξέρω τι, γιατί εδώ πίσω, στο πόδι παιδί μου, εδώ κάτω χαμηλά, έχει σκίσιμο. Και μου είπαν, “δε μπορείτε να μπείτε κυρία μου”.

Πάλι καλά έβγαλα το μαντήλι από το κεφάλι και το έδεσα παρεό. Τι να σου πω τώρα εδώ πέρα. Πολύ αυστηρά τα πράγματα. Εντωμεταξύ αυτό λέω στο αγόρι μου, με έφερε επίτηδες εδώ για να ντύνομαι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση» εξήγησε η ίδια στο βίντεο που δημοσίευσε.

«Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία εδώ» πρόσθεσε η Influencer.

Μάλιστα, όταν ακόμα βρισκόταν στην Ελλάδα και δεν ήξερε πού θα πάνε, η Ιωάννα Τούνη είχε πει σε story της ότι ο αγαπημένο της είχε ενημερώσει τη στιλίστρια της εταιρείας της για τον προορισμό τους, ώστε να φροντίσει να πάρει η influencer μαζί της κατάλληλα ρούχα. Ωστόσο, μάλλον τα πράγματα στο Ριάντ είναι ακόμα πιο αυστηρά από όσο περίμεναν!





Και άλλος προορισμός - έκπληξη για την Ιωάννα Τούνη

Μάλιστα, η Influencer αποκάλυψε πρόσφατα ότι θα υπάρξει ακόμη ένας προορισμός, ο οποίος επίσης είναι έκπληξη και το γνωρίζει μόνο ο επιχειρηματίας. «Λοιπόν συμπεθέρες μου σας έχω update. Έχουμε έρθει Ριάντ για τρεις ημέρες… και μετά θα ακολουθήσει ακόμη ένας προορισμός (που δεν γνωρίζω). Πρώτη φορά εδώ!» έγραψε η Influencer στα Instastories της.