Ιωάννα Τούνη: Δέχτηκε παρατήρηση στη Σαουδική Αραβία για την αμφίεσή της

«Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.02.26 , 21:31 Φθορές και γκράφιτι σε Μέσα Μεταφοράς: Πρόστιμο ή... βούρτσα για σβήσιμο!
06.02.26 , 21:26 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το πάρτι γενεθλίων & το φιλί στον σύντροφό της, Γιάννη
06.02.26 , 20:43 Νάνα Μούσχουρη: Θα τιμηθεί στα γαλλικά Grammy η μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια
06.02.26 , 20:17 Σε διαθεσιμότητα ο Σμήναρχος - Κινδυνεύει ακόμη και με ισόβια
06.02.26 , 20:13 Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code
06.02.26 , 20:10 Ιωάννα Τούνη: Δέχτηκε παρατήρηση στη Σαουδική Αραβία για την αμφίεσή της
06.02.26 , 19:54 Cash or Trash: Κατάφερε να πουλήσει η Κάθλιν την ιδιαίτερη αφίσα που έφερε;
06.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Εσύ βρίσκεις τα «Αντίθετα»; Η Αργυρώ δεν τα κατάφερε!
06.02.26 , 19:12 Βόλος: Mητέρα συνελήφθη για παιδική πορνογραφία της 10χρονης κόρης της!
06.02.26 , 19:05 Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Η σπάνια εξομολόγηση για τον 21χρονο γιο του
06.02.26 , 18:42 Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 13 Φεβρουαρίου
06.02.26 , 18:42 Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η Barcelona, η «Μιρέλλα» & το στοίχημα της συμβίωσης
06.02.26 , 18:41 Πιερία: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που βρέθηκε σε καμένο αυτοκίνητο
06.02.26 , 18:32 «Μπρο» γκρεμός και πίσω... πατριαρχία!
06.02.26 , 18:20 Η Χίος φέρνει οριστικό διαζύγιο της Καρυστιανού με την Αριστερά
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όσα είπε η Ιωάννα Τούνη σε Instastory της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εδώ και λίγες ώρες, η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, μαζί με τον επί ένα χρόνο σύντροφό της, τον γοητευτικό επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της

Ο αγαπημένος της, με αφορμή την επέτειό τους που ήταν πρόσφατα, θέλησε να κάνει στην influencer δώρο ένα ταξίδι-έκπληξη σε μυστικό προορισμό. Ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη επέλεξε το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο, κατά τη χθεσινή τους βόλτα είχαν ένα απρόοπτο, αφού οι αστυνομικές αρχές του Ριάντ έκαναν παρατήρηση στην Ιωάννα Τούνη για το σκίσιμο που είχε το φόρεμά της.

«Χθες στη βόλτα, φορούσα αυτό εδώ το φόρεμα. Το βλέπεις πώς είναι έτσι; Κλειστό. Μακρύ. Και μου έκανε παρατήρηση το Ριάντ police, Saudi police, δε ξέρω τι, γιατί εδώ πίσω, στο πόδι παιδί μου, εδώ κάτω χαμηλά, έχει σκίσιμο. Και μου είπαν, “δε μπορείτε να μπείτε κυρία μου”.

Πάλι καλά έβγαλα το μαντήλι από το κεφάλι και το έδεσα παρεό. Τι να σου πω τώρα εδώ πέρα. Πολύ αυστηρά τα πράγματα. Εντωμεταξύ αυτό λέω στο αγόρι μου, με έφερε επίτηδες εδώ για να ντύνομαι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση» εξήγησε η ίδια στο βίντεο που δημοσίευσε.

«Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία εδώ» πρόσθεσε η Influencer.

Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;

Μάλιστα, όταν ακόμα βρισκόταν στην Ελλάδα και δεν ήξερε πού θα πάνε, η Ιωάννα Τούνη είχε πει σε story της ότι ο αγαπημένο της είχε ενημερώσει τη στιλίστρια της εταιρείας της για τον προορισμό τους, ώστε να φροντίσει να πάρει η influencer μαζί της κατάλληλα ρούχα. Ωστόσο, μάλλον τα πράγματα στο Ριάντ είναι ακόμα πιο αυστηρά από όσο περίμεναν!


τούνη ρουχα

Και άλλος προορισμός - έκπληξη για την Ιωάννα Τούνη

Μάλιστα, η Influencer αποκάλυψε πρόσφατα ότι θα υπάρξει ακόμη ένας προορισμός, ο οποίος επίσης είναι έκπληξη και το γνωρίζει μόνο ο επιχειρηματίας. «Λοιπόν συμπεθέρες μου σας έχω update. Έχουμε έρθει Ριάντ για τρεις ημέρες… και μετά θα ακολουθήσει ακόμη ένας προορισμός (που δεν γνωρίζω). Πρώτη φορά εδώ!» έγραψε η Influencer στα Instastories της.

ιωαννα τουνη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top