Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της

Ταξίδι στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για την επέτειο με τον Robbie

Έναν χρόνο σχέσης έκλεισαν πριν λίγες ημέρες η Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της και επιχειρηματίας, Δημήτρης Σπυριδωνίδης.

Η γνωστή επιχειρηματίας και Influencer αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι το αγόρι της κανόνισε ταξίδι… σε μυστικό προορισμό, χωρίς εκείνη να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια.

«Φεύγω ταξίδι με το αγόρι μου και μάλιστα φεύγω ένα ταξίδι, στο οποίο δεν ξέρω τον προορισμό. Πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω ταξίδι χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω, οπότε δεν ξέρω τι βαλίτσα πρέπει να φτιάξω ακριβώς. Μου ‘πε ότι δε θα ‘χει κρύο, οπότε λέω να πάρω ό,τι ανοιξοκαλοκαιρινό υπάρχει.

Κλείσαμε ένα χρόνο. Και αυτό είναι το ταξίδι δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, πεθαίνω, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον να νοιάζεται έτσι… για να με κάνει χαρούμενη. Και όχι μόνο με υλικά αγαθά. Τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Γελάνε τα μουστάκια μου, δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων. Και φτου, φτου, φτου, φτου, φτου, ματάκια, ματάκια, ματάκια, ματάκια», εξομολογήθηκε η Ιωάννα Τούνη στα Instagram Stories της.

Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;

Λίγες ώρες μετά ήρθε και η αποκάλυψη του ταξιδιού τους! Ο Δημήτρης ή αλλιώς Robbie έκλεισε για την αγαπημένη του ένα ολιγοήμερο ταξίδι στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία.

Μάλιστα, η Influencer αποκάλυψε ότι θα υπάρξει ακόμη ένας προορισμός, ο οποίος επίσης είναι έκπληξη και το γνωρίζει μόνο ο επιχειρηματίας.

Ιωάννα Τούνη: Έκανε room tour στο δωμάτιο του ξενοδοχείο στη Σαουδική Αραβία 

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες από τη Σαουδική Αραβία, κάνοντας και ένα room tour στο δωμάτιο που έκλεισε για εκείνους ο Robbie.

Αμέσως μετά την άφιξή της, ανέβασε πλάνα από το πολυτελές δωμάτιο τους. 

Ιωάννα Τούνη: Το room tour από το δωμάτιο στη Σαουδική Αραβία

Ιωάννα Τούνη: Το room tour στη Σαουδική Αραβία

«Λοιπόν συμπεθέρες μου σας έχω update. Έχουμε έρθει Ριάντ για τρεις ημέρες… και μετά θα ακολουθήσει ακόμη ένας προορισμός (που δεν γνωρίζω). Πρώτη φορά εδώ!» έγραψε η Influencer στα Instagram Stories της.

Τούνη: Το room tour από το δωμάτιο στη Σαουδική Αραβία

Τούνη: Το room tour στη Σαουδική Αραβία

Ιωάννα Τούνη: room tour Σαουδική Αραβία

Ιωάννα Τούνη: Το outfit που επέλεξε στη Σαουδική Αραβία

Ιωάννα Τούνη: στη Σαουδική Αραβία και το outfit

Ιωάννα Τούνη: Το outfit στη Σαουδική Αραβία

 

