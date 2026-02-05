Τσολάκη: Η νέα πρόταση και το «αγκάθι» του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1

Μεσσαροπούλου για Τσολάκη: H πρόταση από το ΟΡΕΝ και η δέσμευση από τον Ant1

Μετά το τέλος της συνεργασίας της Ελένης Τσολάκη με τον Ant1 στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, την οποία έχει αναλάβει πλέον η Κατερίνα Καραβάτου, πληθαίνουν τα σενάρια και οι φήμες για το τηλεοπτικό μέλλον της παρουσιάστριας.

«Χθες ακούστηκε από τον Ant1, δια στόματος του παρουσιαστή Γιώργου Λιάγκα, η συγκεκριμένη είδηση ότι η Ελένη Τσολάκη έχει δεχτεί πρόταση από το ΟΡΕΝ, που όντως είναι λίγο περίεργο», είπε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day.

Στη συνέχεια, εξήγησε: «Προφανώς θα έχει επαφές εκείνος με τον Νίκο Κοκλώνη. Έγινε όντως ένα διερευνητικό τηλεφώνημα προς την Ελένη», είπε η δημοσιογράφος.

Όπως ανέφερε η ίδια, η πρόταση είχε να κάνει με το «Just the 2 of us» και τη συμμετοχή της Ελένης Τσολάκη σε κάποιο από τα ζευγάρια του διαγωνισμού.

«Το σκέφτηκε η Ελένη. Η απάντηση, νομίζω είναι όχι. Ακούστε, εδώ είναι και λίγο περίπλοκη η κατάσταση, γιατί η Ελένη παρά το γεγονός ότι δεν έχει εκπομπή, είναι υπάλληλος του Αnt1. Πληρώνεται κανονικότατα από τον Ant1. Υπάρχει το συμβόλαιο σε ισχύ. Άρα τι σημαίνει αυτό; Ότι πρέπει να πάρει άδεια. Ο Αnt1 αυτή τη στιγμή βγάζει κι ένα δεύτερο σόου ανταγωνιστικό. Kάποια στιγμή θα βγει το Your Face.

Η Ελένη Τσολάκη στο πλατό του Ant1/ Instagram

Είτε συμμετέχει είτε όχι η Ελένη, υπάρχει απέναντι ανταγωνισμός οπότε δεν είναι μια απόφαση που θα έδινε ελαφρά την καρδία και η Ελένη, νομίζω ότι δεν το σκέφτηκε καν και γενικότερα νομίζω ότι είναι σε μια φάση που δενσκέφτεται… γιατί γράφονται περί επιστροφής στο ΟΡΕΝ κτλ», κατέληξε.

