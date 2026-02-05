Τσολάκη: Η νέα πρόταση και το «αγκάθι» του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1

Τι είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου

Μεσσαροπούλου για Τσολάκη: H πρόταση από το ΟΡΕΝ και η δέσμευση από τον Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά το τέλος της συνεργασίας της Ελένης Τσολάκη με τον Ant1 στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, την οποία έχει αναλάβει πλέον η Κατερίνα Καραβάτου, πληθαίνουν τα σενάρια και οι φήμες για το τηλεοπτικό μέλλον της παρουσιάστριας.

Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US

«Χθες ακούστηκε από τον Ant1, δια στόματος του παρουσιαστή Γιώργου Λιάγκα, η συγκεκριμένη είδηση ότι η Ελένη Τσολάκη έχει δεχτεί πρόταση από το ΟΡΕΝ, που όντως είναι λίγο περίεργο», είπε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day.

Στη συνέχεια, εξήγησε: «Προφανώς θα έχει επαφές εκείνος με τον Νίκο Κοκλώνη. Έγινε όντως ένα διερευνητικό τηλεφώνημα προς την Ελένη», είπε η δημοσιογράφος.

Όπως ανέφερε η ίδια, η πρόταση είχε να κάνει με το «Just the 2 of us» και τη συμμετοχή της Ελένης Τσολάκη σε κάποιο από τα ζευγάρια του διαγωνισμού. 

Ελένη Τσολάκη: Η πρώτη αντίδραση μετά το «κόψιμο» της εκπομπής της

«Το σκέφτηκε η Ελένη. Η απάντηση, νομίζω είναι όχι. Ακούστε, εδώ είναι και λίγο περίπλοκη η κατάσταση, γιατί η Ελένη παρά το γεγονός ότι δεν έχει εκπομπή, είναι υπάλληλος του Αnt1. Πληρώνεται κανονικότατα από τον Ant1. Υπάρχει το συμβόλαιο σε ισχύ. Άρα τι σημαίνει αυτό; Ότι πρέπει να πάρει άδεια. Ο Αnt1 αυτή τη στιγμή βγάζει κι ένα δεύτερο σόου ανταγωνιστικό. Kάποια στιγμή θα βγει το Your Face.

Η Ελένη Τσολάκη στο πλατό του Ant1/ Instagram

Η Ελένη Τσολάκη στο πλατό του Ant1/ Instagram

Είτε συμμετέχει είτε όχι η Ελένη, υπάρχει απέναντι ανταγωνισμός οπότε δεν είναι μια απόφαση που θα έδινε ελαφρά την καρδία και η Ελένη, νομίζω ότι δεν το σκέφτηκε καν και γενικότερα νομίζω ότι είναι σε μια φάση που δενσκέφτεται… γιατί γράφονται περί επιστροφής στο ΟΡΕΝ κτλ», κατέληξε. 
  

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
