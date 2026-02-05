Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας

Νωρίτερα τα χρήματα στον λογαριασμό ορισμένων συνταξιούχων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 11:25 Αθηναϊκός Qualco: Με το βλέμμα στους «4» της Ευρώπης
05.02.26 , 11:03 Ποιον στόπερ θέλει ο Ολυμπιακός
05.02.26 , 10:52 «Η Ανάστασις» του Λέοντος Τολστόι
05.02.26 , 10:52 Έκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί συναγερμός για καταιγίδες & χαλαζοπτώσεις
05.02.26 , 10:51 Αγοραστή Αρβανίτη: To φύλο του μωρού που περιμένουν με τον Τσαλταμπάση
05.02.26 , 10:29 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας
05.02.26 , 10:26 Ford: Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό
05.02.26 , 09:51 Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
05.02.26 , 09:47 Κρατερός Κατσούλης: «Δεν είδα την εκπομπή της Καραβάτου, δεν προλαβαίνω»
05.02.26 , 09:41 Κώστας Σόμμερ: «Πήραμε εξιτήριο, δόξα τω Θεώ. Μεγαλώνουμε, αυτό θα πω εγώ»
05.02.26 , 09:16 Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Ταξίδι στη Μαδρίτη
05.02.26 , 09:04 Νέα Πέραμος: «Τον απειλούσε ο πατέρας του» - Είχαν κόντρα για την περιουσία
05.02.26 , 09:03 Ανδρέας Παπανδρέου: Οι άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής
05.02.26 , 08:55 Νεκρός ο ελεγκτής τρένου που ξυλοκοπήθηκε από Έλληνα στη Γερμανία
05.02.26 , 08:48 Αυτές είναι οι 10 top τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες
Έκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί συναγερμός για καταιγίδες & χαλαζοπτώσεις
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας
Αγοραστή Αρβανίτη: To φύλο του μωρού που περιμένουν με τον Τσαλταμπάση
MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε στην πρώτη ομαδική και τι σημαίνει αυτό
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε Θα Καταβληθούν - Οι Ημερομηνίες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαρτίου 2026 λόγω Καθαράς Δευτέρας. Η επίσημη αργία φέρνει αλλαγές στην ημέρα που θα εμφανιστούν τα χρήματα στο ΑΤΜ.

Υπενθυμίζεται πως τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης (εργάσιμης) ημέρας.

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες πληρωμής βασίζονται στον διαχωρισμών μισθωτών και μη μισθωτών εργαζομένων και διαμορφώνονται ως εξής:

  • Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία μη μισθωτών του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχων μισθωτών & μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
 |
ΠΛΗΡΩΜΗ
 |
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top