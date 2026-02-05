Ford: Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Η Ford - ένας από τους πιο εμβληματικούς κατασκευαστές στην ιστορία της αυτοκίνησης - έχει βαθιές ρίζες στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων και, φυσικά, στον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, η εταιρεία που ίδρυσε ο Henry Ford αξιοποίησε τους αγώνες για να δοκιμάσει και να αναδείξει όχι μόνο την ανθεκτικότητα αλλά και την καινοτομία των αυτοκινήτων της με μοντέλα όπως τα Model T και Model K, τα οποία κατέρριψαν σημαντικά ρεκόρ αντοχής και ταχύτητας. Με τις παραπάνω και πολλές ακόμα άλλες επιτυχίες που ακολουθήσαν τα μετέπειτα χρόνια, η Ford εδραίωσε γρήγορα την φήμη της για την αξιοπιστία και την καινοτομία των οχημάτων της, ενσωματώνοντας το «αγωνιστικό DNA» στην ταυτότητα της, πολύ πριν καταστεί μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο.

Δεκαετίες αργότερα, η Ford έγραψε ιστορία στους αγώνες αντοχής με τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες του Ford GT40 στον θρυλικό αγώνα των 24 Ωρών του Le Mans (από το 1966 έως και το 1969), ενώ στις ΗΠΑ η εταιρεία κατέστη κυρίαρχη δύναμη στο NASCAR με αυτοκίνητα όπως τα Galaxie, Torino, Thunderbird και Mustang, κατακτώντας εκατοντάδες νίκες και διακρίσεις.

Με την επιρροή της Ford στη Formula 1 να είναι σημαντική μέσω της θρυλικής συνεργασίας της με την Cosworth, ο κινητήρας FordCosworth DFV σφράγισε την εποχή του με πάνω από 150 νίκες σε Grand Prix – γεγονός που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πλέον επιτυχημένους κινητήρες στην ιστορία του σπορ. Ταυτόχρονα, η Ford ανέδειξε την αξιοπιστία και τις επιδόσεις της στους αγώνες και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), με θρυλικά αυτοκίνητα όπως τα Escort και Fiesta να κατακτούν αναρίθμητες νίκες και τίτλους κατασκευαστών και οδηγών.

Το 2026 σηματοδοτεί μια ολοκαίνουργια σελίδα για την Ford στον κορυφαίο σήμερα θεσμό του παγκόσμιου motorsport: την Formula 1. Η αμερικανική εταιρεία επιστρέφει δυναμικά, ύστερα από δύο δεκαετίες απουσίας, ως τεχνικός εταίρος της Red Bull Ford Powertrains έχοντας εξελίξει μια νέα, προηγμένη μονάδα ισχύος - αποτελούμενη από ένα υβριδικό σύστημα κίνησης και τεχνολογίες βιώσιμης καύσης όσον αφορά τον θερμικό κινητήρα - που θα χρησιμοποιηθεί στα μονοθέσια των Oracle Red Bull Racing και Visa Cash App RB F1 Team τουλάχιστον έως το 2030.

Οι πιλότοι της Formula 1, Max Verstappen και Arvid Lindblad, διαγωνίζονται πίσω από το τιμόνι εμβληματικών οχημάτων Ford

Για να τιμήσει την αγωνιστική της κληρονομία και να γιορτάσει την επάνοδό της στην Formula 1, η Ford προσκάλεσε τον τέσσερις φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή και οδηγό της Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen και τον «συνάδελφό» του στην Visa Cash App RB F1 Team, Arvid Lindblad, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα μοναδικό event στην πίστα, όπου και οι δύο είχαν την μοναδική ευκαιρία να διαγωνιστούν μεταξύ τους οδηγώντας 12 μοναδικά αυτοκίνητα της εταιρείας με ιστορία που εκτείνεται σε περισσότερα από 100 χρόνια – τα Sweepstakes (1901), Model T (1924), GT40 MKII (1966), Mustang Boss 302 (1970), RS200 (1986), Mustang Cobra (2003), Fiesta WRC (2017), F-150 Lightning SuperTruck (2024), Mustang GT3 (2005), Raptor T1+ (2025), Australian V8 Supercar (2026) και Mustang Dark Horse SC (2026).

Guest star και οικοδεσπότης στη διαφορετική αυτή συνάντηση ο Αυστραλός, πρώην οδηγός της Formula 1 και Global Ford Racing Ambassador, Daniel Ricciardo.