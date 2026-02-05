Αγοραστή Αρβανίτη: To φύλο του μωρού που περιμένουν με τον Τσαλταμπάση

Αγοραστή Αρβανίτη: Όσα είπε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της και τον σύζυγό της Θανάση Τσαλταμπάση/ Happy Day

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της Αγοραστής Αρβανίτη και του Θανάση Τσαλταμπάση.

«Διανύω την 36η εβδομάδα. Περιμένουμε το μωρό κάπου μετά τα μέσα Φλεβάρη. Αγοράκι είναι! Έχουμε ένα κοριτσάκι και τώρα αγοράκι», είπε στο Happy Day η εγκυμονούσα ηθοποιός.

Η ίδια πρόσθεσε πως το ζευγάρι ήθελε να κάνει δεύτερο παιδάκι για να έχει αδελφάκι η κόρη τους.

Για τον σύζυγό της επισήμανε ότι τη βοηθάει πάρα πολύ. «Είναι αξιοθαύμαστο να βλέπεις τον μπαμπά να βοηθάει τόσο πολύ. Το περίμενα από τον Θανάση, γιατί είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Είναι τέλειο να τον βλέπεις να είναι τόσο παρών στη μικρή», εξήγησε.

Θανάσης Τσαλταμπάσης με την κόρη του/ instagram

Όσον αφορά στην εγκυμοσύνη της, η Αγοραστή Αρβανίτη αποκάλυψε ότι είχε έντονη επιθυμία για σοκολάτα και «ανεξέλεγκτες καούρες χωρίς ωράριο». «Ο ύπνος είναι δύσκολος, έχει βαρύνει το σώμα… κούραση, λίγο η μέση, η πλάτη, αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά», συμπλήρωσε.

Αγοραστή Αρβανίτη-Θανάσης Τσαλταμπάσης, το 2017/ NDP

Η κόρη τους, Θωμαΐς, έγινε δύο χρόνων, χθες 4 Φεβρουαρίου. «Η κόρη μας είναι Θανάσαινα. Εμφανισιακά μοιάζει στον πατέρα της, στον χαρακτήρα μπορεί να μοιάζει λίγο περισσότερο σε μένα», σημείωσε.

Το ζευγάρι είναι μαζί περισσότερα από 16 χρόνια. Παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τον Οκτώβριο του 2024, την ίδια μέρα που βάπτισαν την κόρη τους.

Το ζευγάρι πρωταγωνίστησε στη νέα ταινία του Κωνσταντίνου Μουσούλη «Φίλοι για Πάντα», η οποία θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 5 Μαρτίου.