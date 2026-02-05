Αγοραστή Αρβανίτη: To φύλο του μωρού που περιμένουν με τον Τσαλταμπάση

To ζευγάρι έχει ακόμη μια κόρη δύο χρόνων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 11:25 Αθηναϊκός Qualco: Με το βλέμμα στους «4» της Ευρώπης
05.02.26 , 11:03 Ποιον στόπερ θέλει ο Ολυμπιακός
05.02.26 , 10:52 «Η Ανάστασις» του Λέοντος Τολστόι
05.02.26 , 10:52 Έκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί συναγερμός για καταιγίδες & χαλαζοπτώσεις
05.02.26 , 10:51 Αγοραστή Αρβανίτη: To φύλο του μωρού που περιμένουν με τον Τσαλταμπάση
05.02.26 , 10:29 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας
05.02.26 , 10:26 Ford: Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό
05.02.26 , 09:51 Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
05.02.26 , 09:47 Κρατερός Κατσούλης: «Δεν είδα την εκπομπή της Καραβάτου, δεν προλαβαίνω»
05.02.26 , 09:41 Κώστας Σόμμερ: «Πήραμε εξιτήριο, δόξα τω Θεώ. Μεγαλώνουμε, αυτό θα πω εγώ»
05.02.26 , 09:16 Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Ταξίδι στη Μαδρίτη
05.02.26 , 09:04 Νέα Πέραμος: «Τον απειλούσε ο πατέρας του» - Είχαν κόντρα για την περιουσία
05.02.26 , 09:03 Ανδρέας Παπανδρέου: Οι άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής
05.02.26 , 08:55 Νεκρός ο ελεγκτής τρένου που ξυλοκοπήθηκε από Έλληνα στη Γερμανία
05.02.26 , 08:48 Αυτές είναι οι 10 top τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες
Έκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί συναγερμός για καταιγίδες & χαλαζοπτώσεις
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Γνωστός ηθοποιός: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας
Αγοραστή Αρβανίτη: To φύλο του μωρού που περιμένουν με τον Τσαλταμπάση
MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε στην πρώτη ομαδική και τι σημαίνει αυτό
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αγοραστή Αρβανίτη: Όσα είπε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της και τον σύζυγό της Θανάση Τσαλταμπάση/ Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της Αγοραστής Αρβανίτη και του Θανάση Τσαλταμπάση. 

Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»

«Διανύω την 36η εβδομάδα. Περιμένουμε το μωρό κάπου μετά τα μέσα Φλεβάρη. Αγοράκι είναι! Έχουμε ένα κοριτσάκι και τώρα αγοράκι», είπε στο Happy Day η εγκυμονούσα ηθοποιός. 

Η ίδια πρόσθεσε πως το ζευγάρι ήθελε να κάνει δεύτερο παιδάκι για να έχει αδελφάκι η κόρη τους. 

Για τον σύζυγό της επισήμανε ότι τη βοηθάει πάρα πολύ. «Είναι αξιοθαύμαστο να βλέπεις τον μπαμπά να βοηθάει τόσο πολύ. Το περίμενα από τον Θανάση, γιατί είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Είναι τέλειο να τον βλέπεις να είναι τόσο παρών στη μικρή», εξήγησε. 

Θανάσης Τσαλταμπάσης με την κόρη του/ instagram

Θανάσης Τσαλταμπάσης με την κόρη του/ instagram

Όσον αφορά στην εγκυμοσύνη της, η Αγοραστή Αρβανίτη αποκάλυψε ότι είχε έντονη επιθυμία για σοκολάτα και «ανεξέλεγκτες καούρες χωρίς ωράριο». «Ο ύπνος είναι δύσκολος, έχει βαρύνει το σώμα… κούραση, λίγο η μέση, η πλάτη, αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά», συμπλήρωσε. 

Αγοραστή Αρβανίτη-Θανάσης Τσαλταμπάσης, το 2017/ NDP

Αγοραστή Αρβανίτη-Θανάσης Τσαλταμπάσης, το 2017/ NDP

Η κόρη τους, Θωμαΐς, έγινε δύο χρόνων, χθες 4 Φεβρουαρίου. «Η κόρη μας είναι Θανάσαινα. Εμφανισιακά μοιάζει στον πατέρα της, στον χαρακτήρα μπορεί να μοιάζει λίγο περισσότερο σε μένα», σημείωσε.

Το ζευγάρι είναι μαζί περισσότερα από 16 χρόνια. Παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τον Οκτώβριο του 2024, την ίδια μέρα που βάπτισαν την κόρη τους. 

Το ζευγάρι πρωταγωνίστησε στη νέα ταινία του Κωνσταντίνου Μουσούλη «Φίλοι για Πάντα», η οποία θα προβληθεί στους κινηματογράφους  στις 5 Μαρτίου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
 |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ
 |
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
 |
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ
 |
ΦΥΛΟ
 |
ΚΟΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top