Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»

Όσα είπε το ζευγάρι για τη σχέση του στο Στούντιο

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένοι στο Στούντιο 4 βρέθηκαν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης κι η σύζυγος του, Αγοραστή Αρβανίτη το απόγευμα της Τετάρτης.

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη

Μέσα σε όλα, δε, το ζευγάρι μίλησε με ειλικρίνεια για την κρίση που αντιμετώπισε στο παρελθόν η σχέση του ενώ η εγκυμονούσα ηθοποιός παραδέχθηκε πως χάθηκε μέσα σ’ αυτήν.

Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»

'Όπως η Αγοραστή Αρβανίτη σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το χάσιμο ξεκίνησε από την κρίση, τη δική μας. Εκεί χάθηκα πολύ. Μπλόκαρα. Αυτό που λέω δηλαδή πως με οδήγησε να μπλοκάρω, η βασική αιτία ήταν η κρίση μας. Ήταν όμως για πολύ καλό μας όλο αυτό».

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο του

«Γιατί και το μεταξύ μας βοήθησε και τον εαυτό μου βοήθησε. Με πολλή δουλειά οι σχέσεις μένουν, απλώς λέω ότι ο Θανάσης, ενώ δεν είχε κάνει ψυχοθεραπεία, καταλαβαίνει πράγματα. Ο Θανάσης νομίζω πως ήταν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά, την οποία λατρεύει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραμελούσε εμένα ή τη σχέση μας. Όχι, δεν είχε αυτή τη διάθεση. Απλώς τον συνέπαιρναν όλες του οι σκέψεις, όλες του οι ιδέες, όλο αυτό», πρόσθεσε.

Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»

«Είναι πάρα πολύ έντονη η δουλειά μας, ειδικά για κάποιους ανθρώπους που δίνουν όλη την ψυχή τους. Νομίζω ότι κάτι εκεί συνέβη» συμπλήρωσε, ακόμα, η Αγοραστή Αρβανίτη.

Θανάσης Τσαλταμπάσης - Αγοραστή Αρβανίτη: Παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο

«Εσένα όταν σου είπε υπάρχει πρόβλημα, κρίση, έπεσες από τα σύννεφα;», ρώτησε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος τον Θανάση Τσαλταμπάση. «Όχι, δεν έπεσα από τα σύννεφα αλλά... κατάλαβα... εθελοτυφλούσα λίγο. Και νόμιζα ότι αυτό που σας έλεγα, "ας το, θα αφήσουμε αύριο, εντάξει θα κάνω κάτι αύριο γι' αυτό... θα κάνω κάτι αύριο" και μετά το αύριο ήρθε κάποτε, έγινε σήμερα και...», απάντησε εκείνος.

Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»

«Εσύ Θανάση έχεις αφεθεί στην Αγοραστή; Σε μεγάλο βαθμό», τον ρώτησε η Νάνσυ Ζαμπέτογλο: «Έχω αφεθεί πια, αφήνομαι σε πράγματα με την καλή έννοια. Δεν αφήνομαι "κάνε εσύ και εγώ δε θα κάνω". Σε πολλά επιστεύομαι και λέω "δικό σου", "είμαι σίγουρος για σένα κάνοντας αυτό". Ναι, με αυτή την έννοια αφήνομαι σε πολλά πράγματα», ξεκαθάρισε ο ηθοποιός.

Διαβάστε περισσότερα:
ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ
 |
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
