Ευλαμπία Ρέβη για τη μητρότητα: «Ο θηλασμός είναι τεράστια πρόκληση»

Όσα είπε η δημοσιογράφος για τη ζωή μετά τον ερχομό του γιου της

Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.03.26, 15:54
Ευλαμπία Ρέβη: Όσα είπε για τη μητρότητα, τον θηλασμό και την καθημεριότηα με τον γιο της / βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευλαμπία Ρέβη μίλησε για τη μητρότητα και τις προκλήσεις του θηλασμού, χαρακτηρίζοντάς τον «τεράστια πρόκληση».
  • Αναφέρθηκε στη στήριξη που χρειάζονται οι νέες μητέρες και τη σημασία της οικογένειας στην προσαρμογή τους.
  • Τόνισε ότι η μητρότητα έχει αλλάξει τη ζωή της και ότι το παιδί είναι ένα υπέροχο δώρο.
  • Συμβούλευσε τις γυναίκες που προσπαθούν να γίνουν μητέρες να μην αγχώνονται, καθώς το άγχος μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη.
  • Ο γιος της γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Για τη ζωή και την καθημερινότητά της μετά τον ερχομό του γιου της μίλησε η Ευλαμπία Ρέβη

Ευλαμπία Ρέβη: Το μήνυμα για τις 40 ημέρες από τη γέννηση του γιου της

«Να πω αυτό το μήνυμα στα κορίτσια, γιατί εγώ επειδή πρώτη φορά έγινα μανούλα και σε μια καλή ηλικία ώριμη, δεν είναι αυτή η εικόνα που βλέπουν τώρα. Είναι η μαμά μου μέσα ευτυχώς, έχει το παιδί, διαφορετικά η εικόνα είναι το σγουρό μαλλί, άβαφη… Δεν ξέρω πού μου παν' τα τέσσερα κάποιες νύχτες, γιατί οι νύχτες είναι οι πιο δύσκολες, αλλά το μωρό είναι υπέροχο! Είναι πραγματικά το μεγαλύτερο ρεπορτάζ της ζωής μας, όπως έχουμε πει. Είναι ένα δώρο αυτό!», ήταν τα πρώτα λόγια της δημοσιογράφου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», όπου εμφανίστηκε σε ζωντανή σύνδεση. 

Στη συνέχεια, θέλησε να αναφερθεί και στον θηλασμό, χαρακτηρίζοντάς τον «τεράστια πρόκληση».

Ευλαμπία Ρέβη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δάκρυσε η Κατερίνα Καινούργιου

«Έχω λάβει πολλά μηνύματα, επειδή αυτό δε μας το λένε πιο πριν -στην Ελλάδα της υπογεννητικότητας-,τέλος πάντων που πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μανούλες. Ο θηλασμός είναι μια πρόκληση τεράστια, δηλαδή μετά την καισαρική νομίζω ότι ο θηλασμός ήταν το πιο δύσκολο πράγμα. Αλλά είναι υπέροχο δέσιμο με το μωρό, άμα θέλεις μπορείς να τα καταφέρεις. Αν έχεις καλούς ανθρώπους δίπλα σου, αν έχεις ειδικούς που σε στηρίζουν. Έτσι είχαμε και εμείς, γιατί όπως μπορείς να καταλάβεις γιατί είσαι μάνα κι εσύ μιας υπέροχης κόρης, είναι δύσκολη η περίοδος αυτή. Η προσαρμογή, δεν ξέρεις πολλά πράγματα, δεν καταλαβαίνεις το σώμα σου, οι ορμόνες παίζουν έτσι ένα παιχνίδι, έχεις μια αγωνία γιατί μεγαλώνεις έναν άνθρωπο και είσαι υπεύθυνη για αυτό το παιδί. Και κακά τα ψέματα, οι άντρες μας είναι στήριγμα, οι μπαμπάδες είναι δίπλα μας, αλλά το πρώτο διάστημα, παιδιά, είναι της μανούλας το κομμάτι και είναι πολύ σημαντικό να τις στηρίζουμε και να τις αγαπάμε αυτές τις γυναίκες», συμπλήρωσε. 

Σε άλλο σημείο, επισήμανε πως για την ίδια ήταν και είναι πάντα προτεραιότητα η οικογένεια. «Δεν είμαι ούτε του lifestyle ούτε των φώτων και γι' αυτό και πάντα ό,τι είναι πιο σημαντικό για μένα, έχει σχέση με την οικογένεια. Και γι' αυτό και ανέβασα και έλεγα για την οικογένειά μου πόσο σημαντική ήταν η στήριξη», σημείωσε η δημοσιογράφος. Τόνισε δε, πως σε ένα μόνο κομμάτι, την έχει αλλάξει η μητρότητα, ότι «δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου πιο πριν, πριν από το γιο μας. Το περίμενα πώς και πώς το παιδάκι μας».

Ακόμη, σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να γίνουν μανούλες, έστειλε το μήνυμα πως σημαντικό είναι να μην αγχώνονται. «Δεν ξέρω πώς να το κάνεις, γιατί κι εμένα έτυχε και δεν αγχωνόμουν εκείνη την περίοδο, αλλά είναι σημαντικό να μην αγχώνεσαι. Όσο το έχεις στο μυαλό σου, δεν έρχεται το παιδάκι. Αυτή είναι δική μου εμπειρία. Όσο το προσπαθείς και είσαι με τα τεστ εγκυμοσύνης κάθε μήνα… στρεσάρεσαι πάρα πολύ και αυτό δε βοηθάει. Και ο Θεός ξέρει επίσης, ξέρει την κατάλληλη στιγμή να σου φέρει αυτό το υπέροχο δώρο», εξήγησε.

Ευλαμπία Ρέβη για τη μητρότητα: «Ο θηλασμός είναι τεράστια πρόκληση»

«Το παιδί έρχεται στη ζωή σου για να φύγει μετά, να ανοίξει τα φτερά του, να φύγει από την αγκαλιά σου. Και τον πρώτο καιρό, η μαμά είναι η μοναδική ασφάλεια που αισθάνεται. Δηλαδή επειδή σπουδάζω και ψυχολογία τώρα είμαι 3ο έτος. Θα σου πω τι κάνω εγώ με το μωρό, που με κοροϊδεύουν όλοι. Το μωρό κοιμάται πάνω μου, είναι κολλημένο εδώ. Μέχρι 6 μηνών νομίζω, ότι έχει το ίδιο σώμα με εμένα. Ακούει μόνο την καρδιά μου, ξέρει μόνο τη φωνή μου. Ξέρει μόνο εμένα. Οπότε θα το “εκμεταλλευτώ” όλο αυτό, γιατί όταν θα μεγαλώσει θα μπει στην εφηβεία που είναι τώρα ο ανιψιός μου και δε θα θέλει ούτε καν αγκαλιές», αποκάλυψε.

Ο γιος της Ευλαμπίας Ρέβη και του επίσης δημοσιογράφου συζύγου της, Σωτήρη Σκουλούδη, γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2026.

