Εργαζόμενη καταγγέλλει τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ για ξυλοδαρμό

Η καταγγελία της εργαζόμενης για τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Μία καταγγελία για ξυλοδαρμό εργαζομένης από ανώτερο στέλεχος του οργανισμού έχει προκαλέσει ανησυχία στο εσωτερικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Χρ. Χατζηχριστοδούλου κατηγορείται πως άσκησε βία σε εργαζόμενη του οργανισμού, με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Λόγω του περιστατικού, ο κ. Χατζηχριστοδούλου παραιτήθηκε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα , η εργαζόμενη φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία ότι στις 11:30 στις 5 Μαρτίου, ενώ βρισκόταν στο γραφείο της αναπληρώτριας διευθύνουσας του ΕΟΔΥ, μπήκε στο γραφείο ο 65χρονος και άρχισε να φωνάζει σε βάρος της, ζητώντας της το λόγο για τον οποίο θα πραγματοποιούνταν στις 6 Μαρτίου συνάντηση για το θέμα της φυματίωσης.

Λίγο αργότερα εκείνη βρήκε τη σχετική απόφαση που αφορούσε την έγκριση του εθνικού σχεδίου φυματίωσης και του την έδωσε. Εκείνος όμως, σύμφωνα με την καταγγελία, άρχισε να φωνάζει σε βάρος της, με αποτέλεσμα να αρχίσει να τρέμει και να φοβάται για τη σωματική της ακεραιότητα.

Στη συνέχεια, καθώς ο 65χρονος αποχωρούσε από το γραφείο, όπως κατήγγειλε η γυναίκα, φέρεται να την έσπρωξε με δύναμη με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον ώμο της, να τρανταχτεί ο αυχένας της και να μην μπορεί να κουνήσει το κεφάλι της.

Συνάδελφοί της την οδήγησαν να κάτσει σε μια καρέκλα για να ηρεμήσει από την ένταση. Εκείνη όμως, όπως περιέγραψε, ένιωσε τάση για εμετό και καθώς κατευθυνόταν προς την τουαλέτα λιποθύμησε και έπεσε στο πάτωμα.

Την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

EΟΔΥ: «Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό βίας», λέει ο δικηγόρος του Χατζηχριστοδούλου

Για τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τοποθετήθηκε στην εκπομπή ο δικηγόρος του κ. Χατζηχριστοδούλου, Κ. Χιονίδης, υποστηρίζοντας ότι πολλά από όσα αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Χατζηχριστοδούλου αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιοδήποτε επεισόδιο που να περιλαμβάνει βία ή ακόμη και λεκτική αντιπαράθεση. Όπως περιέγραψε, αυτό που συνέβη ήταν μια απλή συνομιλία με δύο υπαλλήλους του ΕΟΔΥ και ότι περίπου 20 με 30 λεπτά αργότερα, μία από τις δύο γυναίκες φέρεται να παρουσίασε ένα λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο κ. Χιονίδης υποστήριξε ότι το περιστατικό έγινε παρουσία πολλών αυτοπτών μαρτύρων, ανάμεσά τους και γιατρών, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, δεν διαπίστωσαν κάτι ανησυχητικό στην κατάσταση της γυναίκας. Όπως σημείωσε, δε γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη στη συνέχεια και για ποιο λόγο η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, ο δικηγόρος ανέφερε ότι διαβάζει σε δημοσιεύματα πως έχει κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος του εντολέα του ή ότι αναζητείται από τις αρχές, ακόμη και ότι υπάρχουν υποψίες πως έχει φύγει από τη χώρα. «Ο άνθρωπος βρίσκεται στο σπίτι του», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι από την Πέμπτη το βράδυ δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία από τις αρμόδιες αρχές.

Μάλιστα, όπως είπε, όταν επιχείρησαν να ζητήσουν πληροφορίες από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου για το αν έχει κατατεθεί μήνυση σε βάρος του, η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι δεν μπορούν να δοθούν σχετικές πληροφορίες.

Κλείνοντας, ο κ. Χιονίδης υπογράμμισε ότι για το περιστατικό υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες αλλά και κάμερες στον χώρο. «Ας δείξουμε λίγη υπομονή και ας μην προτρέχουμε σε συμπεράσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του Χατζηχριστοδούλου για την καταγγελία / Αλήθειες με τη Ζήνα

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την παραίτηση Χατζηχριστοδούλου

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action 24 για το περιστατικό δήλωσε:

«Υπάρχει παραίτηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ. Όχι για τους λόγους που γράφτηκαν περί διαφωνίας, αυτό ήτανε πριν από ένα μήνα, τα 'χαμε βρει, συνέχισε να λειτουργεί. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και μίας υπαλλήλου. Έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει φυσικά την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες. Θα τα βρουν στα δικαστήρια. Εγώ δε θέλω να εμπλακώ παραπάνω σε αυτή την ιστορία».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα