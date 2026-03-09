Ξεσπά ο σύντροφος της καθηγήτριας που πέθανε: «Υπεύθυνοι οι συνάδελφοί της»

«Της έκαναν φρικτό bullying», λέει φίλος της

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Τι είπαν για την άτυχη εκπαιδευτικό που πέθανε στη Θεσσαλονίκη ο σύντροφος και οι φίλοι της / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπαιδευτικός Αγγλικών από το 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης πέθανε μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, προκαλώντας θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα.
  • Ο σύντροφός της κατηγόρησε τους συναδέλφους της για bullying και υποβάθμιση της επαγγελματικής της ικανότητας.
  • Φίλοι της καθηγήτριας ανέφεραν ότι υπήρξε θύμα φρικτού bullying από μαθητές, με σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες.
  • Οι γονείς μαθητών του σχολείου εξέδωσαν ανακοίνωση, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και προειδοποιώντας για νομικές ενέργειες αν συνεχιστεί η στοχοποίηση.
  • Η οικογένεια της καθηγήτριας σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων για την κατάσταση που την οδήγησε στο θάνατο.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης για τον αδόκητο θάνατο εκπαιδευτικού Aγγλικών, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας καθώς υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.  

Θεσσαλονίκη: Ερωτήματα μετά τον θάνατο καθηγήτριας -Καταγγελία για bullying

Σύμφωνα με αναρτήσεις φίλων και συναδέλφων της, η εκπαιδευτικός που εργαζόταν στο 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές, ενώ την είχαν παραπέμψει σε υγειονομική επιτροπή μετά από καταγγελία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα.  

Νεκρή καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη

O σύντροφος της άτυχης καθηγήτριας, μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, περιέγραψε έναν άνθρωπο φιλομαθή και αγάπη για τη δουλειά της, ενώ κατηγόρησε τους συναδέλφους της άτυχης γυναίκας. 

«Δυστυχώς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους μαθητές, είναι και στις διευθύνσεις των σχολείων και στη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Το μόνο που μπορώ να σας ανακοινώσω, θέλω να σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας, είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι, η οικογένειά της και εγώ, να κινηθούμε νομικά εναντίον οποιουδήποτε υπεύθυνου. Μιλάμε για μια σπουδαία εκπαιδευτικό, καταπληκτικό άνθρωπο, ευαίσθητο, από οικογένεια με αρχές, και άνθρωπο της ουσίας, με ήθος, με αξιοπρέπεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τέσσερις ξένες γλώσσες με πτυχία. Ήταν διερμηνέας. Γνώριζε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, με πτυχίο. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν επαναπαυόταν. Ήταν στη δεύτερη χρονιά στην ιταλική φιλολογία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ανέβασε το μέσο όρο εισαγωγής στην ιταλική φιλολογία με το γραπτό της. Με πολλές ευαισθησίες, και, και, με τεράστια ενσυναίσθηση. Το θέμα το σημαντικό, πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Οι οποίοι δυστυχώς, σας το λέω αυτό μέσα από την καρδιά μου, δυστυχώς είναι οι συνάδελφοί της». 

Θεσσαλονίκη: Τι λέει ο σύντροφος της εκπαιδευτικού που πέθανε

Θεσσαλονίκη: «Της έκαναν φρικτό bullying» 

Στην εκπομπή μίλησαν και πολύ καλοί φίλοι της άτυχης καθηγήτριας, οι οποίοι περιέγραψαν την κόλαση που βίωνε στη σχολική αίθουσα.  

«Είχε πρόβλημα, της έκαναν bullying τα παιδιά. Της πετούσανε βιβλία, της φωνάζανε με κραυγές ζώων, σαν ζώα φωνάζανε και βάζανε θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει. Μου έλεγε η διευθύντρια ότι την υποτιμούσε, της έλεγε ότι είναι ανίκανη στο μυαλό και ότι δεν έχει πνεύμα. Η κοπέλα ήταν εκπληκτική. Είχε πρόβλημα. Απ' ό,τι ξέρω, ό,τι μου έλεγε. Τι θα πάθει, εγκεφαλικό δε θα πάθει; Αφού την κάνανε χίλια μύρια όσα... Της έκαναν φρικτό bullying. Φρικτό. Και να την υποβιβάσουνε από το βαθμό που είχε, να τη στείλουν σε μια άλλη εκπαίδευση, που καμία σχέση δεν έχει με το αντικείμενό της... Τη φάγανε. Αυτό είναι», περιέγραψε ένας από αυτούς.  

Νεκρή εκπαιδευτικός Θεσσαλονίκη - Τι λέει φίλος της στις Αλήθειες με τη Ζήνα

Θεσσαλονίκη: H ανακοίνωση των γονέων των μαθητών του σχολείου 

Για το περιστατικό εξέδωσαν ανακοίνωση και οι γονείς των μαθητών του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης: 

«Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στη σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ, οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, παρατηρείται δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών. Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών. Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους για την προστασία των μαθητών, των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδείς, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές». 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
 |
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
 |
BULLYING
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
