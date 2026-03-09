MasterChef: Ο Σαμ αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα με τη Wasan

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής, απόψε στις 21.00!

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του MasterChef/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σαμ ζητά να μονομαχήσει με τη Wasan στην κουζίνα του MasterChef, μετά από τεταμένο συμβούλιο.
  • Η Wasan εκφράζει την άποψη ότι ο Σαμ και ο Άγγελος είναι λιγότερο δυνατοί παίκτες.
  • Ο Σαμ θέλει να αποδείξει ότι η εκτίμηση της Wasan για τις ικανότητές του είναι λανθασμένη.
  • Οι κριτές προειδοποιούν ότι η δοκιμασία θα είναι απαιτητική και κρίσιμη.
  • Το επεισόδιο αναμένεται να έχει ένταση και αντιπαραθέσεις.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο του MasterChef, προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου στην εκπομπή Breakfast@Star.

Μετά το συμβούλιο της ομάδας, το κλίμα φαίνεται τεταμένο. Ο Σαμ δείχνει αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και ζητά να «μονομαχήσει» στην κουζίνα με τη Wasan. 

«Μετά το συμβούλιο, μίλησα με τον Γιώργο και του είπα ότι θα ήθελα πολύ να κάνω 1v1 με την Wasan σήμερα. Η αμφισβήτηση δεν με ενοχλεί όταν είναι σε φυσιολογικά πλαίσια. Το να λες πράγματα στο συμβούλιο, ενώ ακούγονται και λίγο άκυρα, για το momentum, σίγουρα δεν μ’ αρέσει» είπε χαρακτηριστικά ο Σαμ.

σαμ

 Από την πλευρά της η Wasan ακούγεται να λέει: «Έχω μια λίγο διαφορετική οπτική. Πιστεύω ότι ο Μιχάλης είναι πολύ δυνατός παίκτης και ότι όλοι στην ομάδα είναι δυνατοί. Όμως θεωρώ ότι o Άγγελος και ο Σαμ είναι λιγότερο δυνατοί, γι’ αυτό και ψήφισα τον Σαμ».

masterchef

Ο Σαμ προσθέτει: «Αν χάσει, σημαίνει ότι έκανε λάθος».

Από τα λόγια αυτά φαίνεται ότι ο Σαμ θέλει να αποδείξει ότι η εκτίμηση της Wasan για τις μαγειρικές του ικανότητες είναι λανθασμένη.

Μέσα σε όλα αυτά, οι κριτές προειδοποιούν ότι η δοκιμασία θα είναι απαιτητική και κρίσιμη. Το επεισόδιο φαίνεται ότι θα έχει ένταση, αντιπαραθέσεις και σίγουρα το άγχος στα «κόκκινα».

Τι θα δούμε σήμερα στο MasterChef

