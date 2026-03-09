Cash or Trash: Μια υπερηρωίδα έρχεται για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!

Νέα εβδομάδα με νέο επεισόδιο σήμερα Δευτέρα στις 17:20 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 9 Μαρτίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash, με τον Θάνο Λούδο να εκτιμά τα αντικείμενά τους.
  • Ο Γιώργος από τη Σύρο φέρνει τη πρώτη θηλυκή φιγούρα super hero στην εκπομπή, κερδίζοντας υψηλή εκτίμηση.
  • Η Ελένη παρουσιάζει μια πλήρη ελληνική φορεσιά του 19ου αιώνα, μετατρέποντας τη δημοπρασία σε Πολεμικό Μουσείο.
  • Η Νεκταρία επιστρέφει με ένα αντικείμενο συναισθηματικής αξίας από το μαγαζί της στην Κύπρο.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει διάσημους πωλητές και νέους αγοραστές που θα διεκδικήσουν συλλεκτικά αντικείμενα.

Σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Cash or Trash: Αυτή είναι η νέα στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Θάνος Μαρίνης

Ο Γιώργος, συλλέκτης από τη Σύρο κι ιδρυτής του πρώτου μουσείου φιγούρων σούπερ ηρώων στην Ελλάδα, έρχεται με ευχάριστη διάθεση να βιώσει την εμπειρία του Cash Or Trash. H πρώτη θηλυκή φιγούρα super hero που παρουσιάζεται στην εκπομπή καταφέρνει να κερδίσει μια αξιόλογη εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο, η οποία ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες του πωλητή. Η ηρωίδα του νησιώτη συλλέκτη, με καταγωγή κι εκείνη από το νησί των Αμαζόνων, τη Θεμίσκυρα, προκαλεί αναστάτωση στο δωμάτιο της δημοπρασίας… 

Cash or Trash: Μια υπερηρωίδα έρχεται για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!

Η χαρά του Θάνου Λούδου είναι μεγάλη, αφού για πρώτη φορά έρχεται στο δωμάτιο της εκτίμησης μια πλήρης ελληνική φορεσιά, που τοποθετείται επιβεβαιωμένα τον 19ο αιώνα. Η Ελένη φέρνει στο Cash Or Trash ένα από τα πιο δυνατά ελληνικά σύμβολα μνήμης, τόλμης και τιμής, μετατρέποντας το δωμάτιο της δημοπρασίας σε… αίθουσα Πολεμικού Μουσείου.  

Cash or Trash: Η Ρογδάκη θέλει τις οπαλίνες - Θα τις αποκτήσει;

Cash or Trash: Μια υπερηρωίδα έρχεται για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!

Η Νεκταρία, η οποία στο παρελθόν έχει πετύχει μια από τις υψηλότερες αγοραπωλησίες του Cash Or Trash και νιώθει πλέον οικεία στο περιβάλλον της εκπομπής, επιστρέφει με ένα αντικείμενο που έχει για εκείνη ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία. Η φαν της εκπομπής φέρνει το πρώτο αντικείμενο που έβαλε στο μαγαζί της στην Κύπρο, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να κλείσει για δεύτερη φορά μια πολύ καλή συμφωνία στο δωμάτιο των αγοραστών…  

Μαυρομάτης vs Στρουγγάρης: Ποιος θα αποκτήσει τη συλλεκτική γραφομηχανή;

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Cash or Trash: Η συγκίνηση της Δέσποινας Μοιραράκη για τον σύζυγό της

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!   

Ιστορική στιγμή στο Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη βράβευσε πωλήτρια

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or TrashΠαίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
 |
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
